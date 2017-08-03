للنساء فقط.. التهابات اللثة قد تسبب السرطان

أوضحت دراسة حديثة أن النساء اللائي يعانين من #التهابات في #اللثة تزيد احتمالات إصابتهن بأنواع شائعة من #السرطان مقارنة مع نساء يتمتعن بصحة الفم.

وركز الباحثون على ما يعرف بالتهاب الأنسجة المحيطة بالأسنان (مرض دواعم السن) وهي التهابات خطيرة في الفم تسببها البكتريا. ويمكن أن يمنع تنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة والخيوط الطبية التهابات اللثة وهو نوع بسيط من أمراض اللثة لكن الحالات التي لا يتم علاجها قد تؤدي إلى تلف دائم في اللثة وعظام الفك.

ووجدت الدراسة أنه مقارنة بنساء لا يعانين من مشاكل صحة الفم زاد احتمال إصابة نساء يشكين من التهاب الأنسجة المحيطة بالأسنان بمرض السرطان بنسبة 14%.

وكان الخطر الأكبر يتمثل في سرطان المريء إذا تضاعفت احتمالات الإصابة به ثلاث مرات لدى النساء اللائي يعانين من التهاب الأنسجة المحيطة بالأسنان. كما زادت احتمالات إصابتهن بأورام الرئة 31% وبأورام المرارة 73% وبسرطان الثدي 13# وبسرطان الجلد 23%.

من جهتها، قالت كبيرة الباحثين في الدراسة وعميدة كلية الصحة العامة بجامعة بافالو في نيويورك، جين واكتاوسكي ويندي: "نعرف أن التهاب الأنسجة المحيطة بالأسنان قد يسبب فقد الأسنان إذا لم يتم علاجه كما يرتبط بالسكري وأمراض مزمنة أخرى".

وأشارت واكتاوسكي ويندي في رسالة بالبريد الإلكتروني: "هنا وجدنا رابطة بالسرطان... ورغم أنها غير مؤكدة فالحفاظ على نظافة #الفم قد تساعد في خفض احتمالات الإصابة بالسرطان".

وذكر الباحثون في دورية "كانسر إبديميولوجي آند بيوماركز آند بريفينشن" أن التهاب الأنسجة المحيطة بالأسنان يرتبط بأنواع عدة من السرطان في فترة ما بعد انقطاع الطمث حتى لدى النساء اللائي لم يدخن مطلقاً.

وكانت النساء المدخنات حالياً أو سابقاً اللائي يعانين من هذه الالتهابات أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنحو 20%.

كما أضافت واكتاوسكي ويندي أنه في حين أن الأسباب الدقيقة للصلة بين أمراض اللثة والسرطان غير واضحة فمن الممكن أن تنتقل البكتريا من الفم لأجزاء أخرى من الجسم.

كذلك لفتت إلى أن البكتريا تدمر الأنسجة الضامة بين الأسنان واللثة وتشكل جيوباً تسمح للعدوى بالاستمرار ثم في النهاية تدخل مجرى الدم. وبعدها تنتقل البكتريا لمواقع أخرى وتسبب التهابات تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.