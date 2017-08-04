اكتشاف طريقة فعّالة لتشخيص سرطان البروستات

في إطار المساعي والأبحاث المتعلقة بأساليب الكشف عن الأورام الخبيثة والحد من انتشارها، توصل خبراء تابعون للأكاديمية الروسية للعلوم لطريقة جديدة فعالة تساعد على تشخيص #سرطان_البروستات.

فبعد أخذ عينات حيوية من آلاف المتطوعين وتحليلها، تبين أن ما يسمى تحاليل الـ microRNA تُمكن من اكتشاف جزيء يدعى (باء 19) الذي ظهرت تراكيزه مرتفعة في العينات المأخوذة من أي شخص مصاب بسرطان البروستات.

وأضاف أحد العلماء أن تحليل مضاد البروستات المحدد كان الطريقة المتبعة حتى اليوم في كشف هذا النوع من #السرطان. لكن دقته لا تتجاوز الخمسين في المئة.

أما الـ MICRO RNAفأكثر فعالية ودقة لأنها تعمل على تشخيص المرض عن طريق عينات البول بدلاً من تحليل عينات #الدم.

يذكر أن أسباب سرطان البروستات غير واضحة غير أن خبراء يؤكدون أن العامل الجيني والسمنة والتقدم بالعمر تعتبر من أهم العوامل المحفزة لهذا المرض الذي يعتبر أكثر أنواع السرطانات شيوعاً.