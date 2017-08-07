هذا ما تسببه ملعقتان من الملح!

قد يجهل البعض #مخاطر الإفراط في إضافة #الملح إلى #الطعام والذي يعتبر من أبرز أسباب #تضخم_القلب.

مخاطر صحية كبيرة تسببها ملعقتان من الملح، فتناول هذه الكمية فقط من الملح يوميا يضر القلب، حسب دراسة علمية من جامعة هارفرد الأميركية.

وربط العلماء بين تناول 3.73 غرام من #الصوديوم، أي ما يعادل ملعقتين صغيرتين وتضخم القلب.

إذ يكبر حجم القلب عندما ترهق العضلة، ويحدث ذلك غالبا عند #ارتفاع_ضغط_الدم الذي يسببه إجمالا تناول الملح بكثرة.

وربطت أبحاث سابقة بين تناول الملح والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، وأوصت منظمة الصحة العالمية بالاكتفاء بربع ملعقة صغيرة من الملح يوميا.