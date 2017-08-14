مخاطر العدوى والأمراض في وجبات الأعياد والمناسبات

لكل عيد ومناسبة وجبة تقليدية خاصة بها مثل كعك #عيد_الفطر واللحوم في #عيد_الأضحي والديك الرومي في #عيد_الشكر، أما #أعياد_الميلاد فلها وجبة مميزة وهي الكعكة التي تملأها الشموع.

كعك العيد

تتلخص النصائح العلمية لتجنب أضرار هذه الوجبات في التقليل منها قدر الإمكان، أو تناولها وفقا لطرق معينة أو الأخذ باحتياطات محددة. فعلى سبيل المثال، أكدت العديد من الدراسات العلمية على مخاطر #كعك عيد الفطر، الذي يحتوي كل 1 كغم منه على ما يعادل 5600 سعرة حراري. وباختلاف طرق إعداده فإن له أضرارا على #صحة_الإنسان العادي، فيما يتعلق بزيادة الوزن والتلبك المعوي والحموضة.

ويحذر خبراء التغذية من خطورته على مرضى السكر بشكل خاص. وينصح الخبراء بعدم تناول أكثر من عدد 2 كعكة في اليوم.

خروف العيد

أما لحوم #الضأن التي مازالت تحتل رأس قائمة الطعام في أيام عيد الأضحى المبارك، والتي تكون مصحوبة مع الأرز، فلها سلسلة من الأضرار في حال الإفراط في تناولها، حيث أن قطعة من لحم #الخروف بما يوازي 80 غراماً، تحتوي على 250 سعرة حرارية و20 غراماً من البروتين و20 غراماً من #الدهون_المشبعة، وهو الأمر الذي يشكل خطراً على مرضى #القلب والشرايين.

كما يشتمل لحم الضأن على نسبة عالية من #الكوليسترول ويؤدي الإفراط في تناوله لتعرض الإنسان العادي لأضرار صحية وبالطبع يشكل خطراً كبيراً على مرضى الكوليسترول و #تصلب_الشرايين.

وينصح الخبراء بعدم الإفراط في تناول لحم الخروف لأكثر من 3 أيام متوالية وأن يكون الطهي إما بطريقة الشواء أو السلق.

عيد الشكر والديك الرومي

لم ينج الديك الرومي، الطبق الأكثر شهرة وأهمية في وجبة العشاء يوم عيد الشكر، والذي يقول عنه بروفيسور كولين تشامب، المتخصص في علاج #الأورام بالإشعاع في جامعة بيتسبره، بنسلفانيا: "إن التجارب أثبتت أن هناك العديد من الأضرار التي تصيب الإنسان من الإفراط في تناول لحم الديك الرومي، وبخاصة أن هناك مزارع تلجأ بشكل غير قانوني لحقن الرومي بالمنشطات و #المضادات_الحيوية لكي يزيد وزنها قبل الذبح والتجميد".

ويوضح تشامب أن ذلك يتسبب بإصابة الإنسان بأورام سرطانية. كما تفيد دراسات أخرى بأن الديك الرومي يحتوي على الكثير من الصوديوم إذا تم طهيه بطريقة تحتوي على كثير من الملح.

ولا يقتصر الخطر على صحة الإنسان ولكن ينصح الخبراء أيضاً بضرورة اتباع عدد من الاحتياطات لتجنب الحرائق جراء عملية الشواء في حد ذاتها بالمنازل.

لذا يفضل شراء الديك الرومي غير مذبوح أو من مصدر موثوق فيه، وأن يتم الطهي أو الشواء بالمنزل أو لدى مطعم يستخدم مواد لا تضر بالصحة.

وفي حالة الشواء بالمنزل يجب مراعاة أن يكون في الحديقة الخلفية للمنزل، إن وجدت، وأن يراعى وجود مساحة خالية من أي مواد أو أشياء قابلة للاشتعال على بعد حوالي نصف متر من كل جانب.

كعكة عيد الميلاد

نعم.. يجب أن تفكر مرتين قبل التزاحم للفوز بقطعة من #كعكة_عيد_الميلاد، التي وضعت عليها الشموع ومن ثم يتم إطفاء تلك الشموع بالنفخ.

فوفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، استناداً إلى الدراسات الحديثة، فإن طقوس إطفاء الشموع تتسبب في تغطية الحلوى بالبكتيريا.

فقد وجد فريق من الباحثين في جامعة كليمسون في ولاية ساوث كارولينا أن اللعاب الذي يتناثر عند إطفاء شموع عيد الميلاد يزيد البكتيريا على سطح الكعكة بنسبة 1400%.

إلا أن هذه البيانات لا يجب أن تدمر حفلات أعياد الميلاد، حيث ينصح الخبراء بأن يتم وضع الشموع في طبق بعيد عن الكعكة.

البوفيه المفتوح

ينصح دكتور بول داوسون، الأستاذ في جامعة كليمسون، من يعشق غمس الرقائق المقرمشة في أطباق المقبلات في البوفيه المفتوح أثناء المناسبات والحفلات، قائلاً إن القيام بذلك ليس فقط غير مقبول اجتماعياً، ولكن يمكن أن يزيد من خطر انتشار الأمراض المعدية، كما يظهر في هذا المقطع من مسلسل "شينفيلد Seinfeld".