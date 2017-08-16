كيف يؤدي تلوث الهواء إلى قصر العمر؟

تشير دراسة جديدة إلى أن استنشاق #الهواء_الملوث يرفع #هرمونات_التوتر، وهو ما قد يساعد في تفسير سبب ارتباط التعرض للتلوث لفترات طويلة بالإصابة بأمراض #القلب و #الجلطات و #السكري وقصر العمر.



وركز الدكتور هايدونج كان من جامعة فودان في شنغهاي بالصين وزملاؤه على الآثار الصحية للجسيمات الدقيقة، التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر، المنبعثة من مصادر صناعية والتي يمكن استنشاقها فتستقر في الرئة.



وفي حين أن مستويات الجسيمات الدقيقة تتراجع في #أميركا_الشمالية في السنوات الأخيرة فإنها تتزايد في أنحاء العالم.



وقال الدكتور كان عبر البريد الإلكتروني: "هذا البحث يضيف دليلا جديدا على أن التعرض للجسيمات الدقيقة يمكن أن يؤثر على أجسامنا وهو ما قد يؤدي (بعد فترة) إلى زيادة المخاطر المحيطة بالقلب والأوعية الدموية".



وأضاف: "ربما تشير نتائجنا إلى أن الجسيمات الدقيقة يمكن أن تؤثر على جسم الإنسان بطرق أكثر مما ندركه حاليا. لهذا تزداد أهمية معرفة الناس بضرورة الحد من التعرض للجسيمات الدقيقة".

تلوث غير مسبوق في الصين

ونشرت الدراسة الجديدة في دورية (سركيوليشن) وشملت 55 طالبا جامعيا يتمتعون بالصحة في مدينة #شنغهاي التي تعتبر مستويات التلوث بها متوسطة بالمقارنة بمدن صينية أخرى، حسبما ذكر كان.



ووضع الدكتور كان وزملاؤه منقيات للهواء تعمل في غرف نوم مجموعة من الطلاب وأخرى لا تعمل في غرف نوم مجموعة أخرى وتركوها تسعة أيام. وأزيلت منقيات الهواء من الغرف لمدة 12 يوما ثم أجرى الباحثون اختبارا آخر لمدة تسعة أيام وضعوا فيها منقيات لا تعمل في غرف المجموعة التي كانت في غرفها أجهزة تعمل، ووضعوا أجهزة تعمل في غرف المجموعة الأخرى.



وفي نهاية كل من الفترتين التي امتدت تسعة أيام، اختبر الباحثون مستويات مجموعة واسعة من الجسيمات الدقيقة في #الدم و #البول.



وارتفعت مستويات هرمونات #التوتر والكورتيزول والكورتيزون و #الأدرينالين والنورأدرينالين في الأجواء الأكثر تلوثا وكذلك مستويات #السكر في #الدم والأحماض الأمينية و #الأحماض_الدهنية و #الدهون.



وارتبط أيضا التعرض للجسيمات الدقيقة بارتفاع ضغط الدم وضعف الاستجابة للإنسولين وظهور علامات التوتر على الأنسجة، وكلها أعراض يمكن أن تزيد مع الوقت من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وغيرها.