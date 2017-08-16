للسيدات فقط... هكذا يمكنك فقدان الوزن بعد الأربعين!

بعد سن الأربعين، يصبح فقدان #الوزن أمرا صعبا إلى حد كبير خاصة لدى #السيدات، فعملية #الأيض وحرق الدهون تقل كلما تقدمنا بالعمر وهذا أمر طبيعي، لكنه ليس نهاية المطاف.

فإذا كنت قد لامست #الأربعينات وتودين التخلص من بعض الوزن الزائد فإليك 7 نصائح مذهلة ستجعلك تحصلين على القوام المنشود، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة:



1- التمارين الرياضية

يتعين عليك المواظبة على ممارسة التمارين والأنشطة الرياضية، فهي تساعدك في بناء #العضلات، وتنشيط الجسم وتقوية العظام، وتحسين وزيادة عملية التمثيل الغذائي في الجسم، الأمر الذي سيرفع معدل حرق السعرات الحرارية والدهون، مما يؤدي إلى إنقاص الوزن.



2- مراقبة الوزن ونوعية الطعام

من أهم النصائح التي تضمن إنقاص الوزن بفاعلية بعد الأربعين، هي تدوين الوزن بشكل دوري بالإضافة إلى تدوين نوعية النظام الغذائي المتبع بالتفصيل وما يتم تناوله يومياً، فهذا الأمر ينبه العقل لأي خلل وبالتالي يمكن تداركه بسهولة.



3- المشي

إضافة #المشي إلى روتينك اليومي يساعدك في الحصول على الوزن المثالي، حيث يساعدك النشاط على حرق المزيد من السعرات الحرارية.



4- الأطعمة الغنية بأوميغا 3

كما أن إضافة الأطعمة الغنية بأحماض اوميغا 3 الدهنية مثل أسماك #السلمون و #المكسرات وغيرها، تساعد في فقدان الوزن والحصول على خصر نحيل لما تضفيه من إحساس كبير بالشبع والامتلاء.

5- الابتعاد عن الحلويات

يعد عدم الإفراط في تناول الحلويات من أفضل وسائل إنقاص الوزن بعد الأربعين، كما ان الأبحاث وجدت ايضاً صلة بين المحليات الاصطناعية والبدانة.



6- تمارين الساقين

تساعد المواظبة على التمارين الرياضية للساقين في التخلص بسهولة من الوزن غير المرغوب فيه عن طريق تقوية العضلات وحرق المزيد من #السعرات الحرارية.



7- الشاي الأخضر

خلصت الأبحاث إلى أن المواظبة على تناول فنجان من #الشاي_الأخضر يومياً يمكن أن يزيد من قدرة الجسم على حرق الدهون بنسبة 12%.