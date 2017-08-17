هذه العادة تضاعف خطر فقدان الذاكرة!

رجاء حار.. فكر مرتين بل وثلاث مرات وأنت تتقدم بخطوات مسرعة نحو البوفيه المفتوح الذي يعج بكل أنواع وألوان الطعام لتناول وجبة العشاء.

فوفقا لبحث، نشره موقع "كير2" نقلا عن مجلة "مرض #الزهايمر Journal of Alzheimer’s Disease"، حول ما يمكن أن يصيب الإنسان إذا تناول طعام أكثر من حاجته، يشير #العلماء إلى أن تناول وجبات الطعام بكميات كبيرة يمكن أن يضاعف من خطر فقدان الذاكرة والضعف الإدراكي.

وكشف #البحث عن وجود صلة بين تناول السعرات الحرارية العالية في وجبات الطعام وبين ضعف الإدراك.

وأظهر البحث أن أولئك الذين يتناولون أكثر من 2143 سعر حراري يوميا يتعرضون لخطر الضعف الإدراكي بمقدار الضعف مقارنة بأولئك الذين يتناولون كميات أكثر اعتدالا من المواد الغذائية.

وتشير دراسة على الحيوانات، نشرت في دورية "تصوير المخ والسلوك Brain Imaging and Behavior" العلمية، إلى أن اتباع #نظام_غذائي ذا سعرات حرارية عالية أثرت على ذاكرة الحيوانات على المدى الطويل.

كيف تشعر بالشبع دون إفراط؟

بدلا من ملء طبقك بالبرغر ذو الحجم القياسي، توخى اختيار #الأطعمة ذات الفائدة الغذائية العالية، والتي تلبي احتياجات الجسم. فمعظم الناس يدفعهم الجوع لالتهام المزيد من الطعام الذي لا يتضمن العناصر الأساسية التي تحتاجها أجسامهم.

وتوصي وزارة الزراعة الأميركية بأن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و40 عاما يأكلون 2400 سعر حراري من الطعام يوميا، وتنخفض السعرات إلى 2200 سعر حراري يوميا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 41 و60.

كما يوصى بأن النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 19 و25 يتناولن 2000 سعر حراري يوميا، وينخفض عدد السعرات إلى 1800 للائي تتراوح أعمارهن بين 26 إلى 50. ويتواصل الهبوط بالسعرات إلى 1600 للنساء من سن 51 فما يزيد.

ولكن يجب أن ندرك أن السعرات الحرارية من الوجبات السريعة هي بالتأكيد ليست نفس السعرات الحرارية في الأطعمة الغنية بالعناصر المفيدة للجسم، مثل التوت واللفت أو الرمان، والتي تقدم مجموعة من المواد الغذائية الواقية للمخ وغيرها من التغذية الشفائية والنباتية.

يجب أن تجعل الفواكه والخضروات نقطة محورية في وجبات طعامك. ولكن تأكد من إضافة الأطعمة التي تجعلك تشعر بالشبع مما يجعلك أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام. ومن أسهل الطرق للقيام بذلك هو أن تقوم بإضافة الأطعمة الغنية بالألياف أو البروتين مثل البقوليات والمكسرات والبذور.



4 طرق سهلة لوجبات مفيدة

1-إضافة نصف كوب من البقوليات المطبوخة مثل الحمص والعدس والفاصوليا أو الفول إلى السلطة أو الحساء أو غيرها من الوجبات المفضلة لك. فالألياف تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم. يؤدي هذا إلى الإبقاء على الشعور بالامتلاء لفترة أطول.

2-إضافة حفنة من الكاجو أو اللوز إلى طبقك المفضل من المقليات أو الخضراوات. فالدهون الصحية في هذه الأطعمة تساعد على أن يستمر الشعور بالشبع لفترة أطول، ومن ثم فإنك تكون أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام.

3-إضافة ملعقة كبيرة من زيت الكتان على خضرواتك المطبوخة (بعد الانتهاء من الطهي) مع رشة ملح. فزيت الكتان سوف يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما أن الأحماض الدهنية أوميغا 3 الذي يحتوي عليها تساعد على تخفيف الالتهاب وإراحة المخ.

4-اخلط الكاجو مع القليل من الثوم والماء والملح والفلفل لتجهز صلصة لذيذة الطعم ومفيدة يمكن أن تضعها على المكرونة أو الخضار.