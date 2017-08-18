هل تسبب السبانخ حقاً الإصابة بألزهايمر؟

فيما يعد بمثابة صدمة لعشاق الأطعمة الغنية بالحديد، حذرت دراسة حديثة من أن تناول السبانخ قد يكون سبباً في الإصابة بمرض ألزهايمر لبعض الأشخاص المعرضين لهذا المرض.

وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين يتمتعون بمستويات عالية من الحديد، والمتوفر بكثرة في السبانخ، جنباً إلى جنب مع تراكم لويحات "أميلويد- بيتا" في المخ والتي كانت مرتبطة سابقاً مع مرض ألزهايمر، هم أكثر عرضة للانخفاض المعرفي السريع، حسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" عن مجلة الطب النفسي الفرعية.

بينما أشار الباحثون إلى أن أولئك الذين يعانون من ارتفاع لويحات "أميلويد- بيتا" في المخ مع انخفاض مستويات الحديد بالجسم هم أقل عرضة للإصابة بالمرض.

من جانبه، قال الدكتور سكوت أيتون من جامعة ملبورن الأسترالية والمشرف الرئيسي على الدراسة، إن الصدأ الذي نراه على معدن الحديد هو نفس رد الفعل الذي يحدث في المخ عند سطوع مستويات الحديد.

وأوضح أنه على الرغم من أن الحديد مهم جداً لإمداد الجسم بالطاقة إلا أن زيادته تسبب التوتر الخلوي وموت خلايا المخ، مشيراً إلى أنه بناء على هذه الدراسة، يبدو أن خفض مستويات الحديد في الدماغ يمكن أن يبطئ من تطور هذه المرض.

ويعتزم الباحثون إجراء دراسة تستغرق 5 سنوات للتحقق من فعالية عقار مضاد للحديد في علاج مرض ألزهايمر والآثار الناجمة عن الإصابة به.