هل تشخر بانتظام؟ احذر عدة أمراض

أضرار #الشخير لا تقتصر على إزعاج الآخرين، بل تمتد إلى الشخص نفسه وتكشف عن أمراض كامنة.

وأفادت دراسات أن 40 في المئة من البالغين فوق سن الخمسين يشخرون بانتظام.

ويتسبب الشخير في إرهاق الجسد و #جفاف الفم والتعرق. كما يرتبط الشخير بخطر #تصلب_الشرايين وضيق شرايين الرقبة.

ويرفع الشخير مخاطر الإصابة ببعض الأمراض مثل أمراض #القلب.

وقد يكون الشخير لفترات طويلة مرتبطا بارتفاع ضغط الدم، فيما كشف الباحثون وجود صلة بين #الصداع المتكرر واضطرابات النوم.

ووجدت دراسات صلة قوية بين الشخير وكثرة التبول ليلا. كما أن شخير #الحامل يزيد خطر مضاعفات الحمل والولادة.