للأربعينيات.. الفحص السنوي يقلص وفيات سرطان الثدي

أكد باحثون أميركيون، الاثنين، أن #الفحص_السنوي للثدي بالأشعة السينية للنساء اعتبارا من سن #الأربعين من شأنه الحيلولة دون معظم حالات #الوفيات الناتجة عن الإصابة بسرطان #الثدي.



وتأتي هذه الدراسة في مواجهة توصيات طبية أكثر تحفظا تأخذ في الاعتبار فوائد وأضرار الفحص بالأشعة السينية.



وتوصلت الدراسة بقيادة طبيبة الأشعة إليزابيث آرليو، المتخصصة في فحص الثدي بالأشعة في كلية طلب ويل كورنيل ومستشفى نيويورك برسبيتريان، إلى أن الفحص السنوي للثدي بالأشعة السينية بين سن 40 و80 عاما يمكن أن يخفض الوفيات بالسرطان بنسبة 40 في المئة.



ويقارن هذا مع خفض الوفيات بنسبة بين 23 و 31 بالمئة في ظل التوصيات الحالية التي تدعو لإجراء فحوصات الأشعة للثدي بوتيرة أقل واعتبارا من سن أكبر.

وقالت آرليو، التي نشرت دراستها في (جورنال كانسر): "الفحص السنوي للثدي بالأشعة بدءا من عمر أربعين عاما هو الاستراتيجية الأفضل للحيلولة دون #الوفاة_المبكرة بسبب سرطان الثدي".



وقال الدكتور أوتيس براولي المدير الطبي لجمعية السرطان الأميركية إن الرأي القائل بأن الفحص السنوي بالأشعة للثدي ينقذ مزيدا من الأرواح ليس جديدا.

مؤشرات خاطئة

وتعترف الكثير من الجمعيات، وبينها جمعية السرطان الأميركية، وفريق العمل الأميركي للخدمات الوقائية وهي لجنة مدعومة من الحكومة، بأن الفحص بالأشعة بدءا من سن الأربعين لدى النساء يكشف المزيد من حالات الإصابة بالسرطان، لكن الفحص في هذا السن يعطي أيضا أكبر عدد من حالات التشخيص الخاطئ.

وتوصل الفريق إلى أن الفحص السنوي بالأشعة بشكل منتظم بدءا من سن الأربعين ربما يقود إلى استدعاء معظم النساء إلى مكاتب الأطباء بسبب الانذارات الخاطئة وأخذ عينة لتحليلها يتضح لاحقا أنها سلبية وأن صاحبة #العينة ليست مصابة بالسرطان.



وأوضحت براولي أن فحص الثدي بالأشعة للنساء اعتبارا من سن الأربعين ينتج عنه احتمالات "عالية جدا" لصدور مؤشرات خاطئة على الإصابة بالسرطان في مقابل احتمالات "صغيرة جدا" لإنقاذ الأرواح.



ونتيجة لذلك توصي جمعية السرطان الأميركية بإجراء فحص الثدي بالأشعة للمرأة سنويا بدءا من سن 45 عاما وكل سنتين بدءا من سن 55 عاما.

وفي المقابل يوصي فريق العمل المدعوم من الحكومة بإجراء فحص الأشعة مرة واحدة فقط كل عامين بدءا من سن الخمسين.