هكذا يمكن اكتشاف النوبات القلبية قبل شهر من الإصابة

كل عام تصيب #النوبات_القلبية نحو 800 ألف شخص في أميركا الشمالية، ينجو بعضهم ويلقى البعض الآخر حتفه، حيث لا تفلح محاولات إنقاذهم نظراً لخطورة الوضع.

وتحدث النوبة القلبية عند توقف وصول الدم للقلب والتي عادة ما تحدث فجأة، وغالبا ما يكون ذلك بسبب وجود جلطة دموية في الأوعية، وعندما تكون الجلطة في الشرايين التاجية فإن هذا يؤدي لانسداد تلك الشرايين، وفقدان شديد في إمدادات الدم الواصلة إلى القلب، ما يؤدي إلى حدوث النوبة القلبية وظهور أعراضها.

وتعتبر النوبات القلبية أحد مسببات الوفاة الأكثر شيوعاً على مستوى العالم، وليس هناك شك أن أفضل طريقة لمنع حدوث النوبة القلبية هو تتبع ومراقبة بداية حدوث الأعراض، والتي تبدأ في الظهور غالباً قبل شهر من حدوثها.

وإليكم فيما يلي 6 أعراض تستدعي استشارة الطبيب عند ظهورها لأنها قد تكون إنذارا مبكرا للإصابة بنوبة قلبية، حسب ما جاء في موقع "ديلي هيلث" المعني بالصحة وهي كالتالي:

1 - شعور بالضغط على الصدر

يعد الشعور بضغط على الصدر من الأعراض الأكثر شيوعاً للنوبات القلبية، ورغم أنه قد يكون ناتجا عن انسداد جزئي بالشرايين، خاصة الشريان التاجي، إلا أن كثيرا من الأشخاص يتجاهلون الشعور بالضيق أو الخفقان أو الألم في منطقة الصدر، وهذا غير صحيح، حيث يتوجب عليك طلب المساعدة الطبية في الحال عند الشعور بضغط شديد في منطقة أعلى الصدر أو الكتف أو الذراع، فهذه المؤشرات قد تكون إنذاراً مبكراً لنوبة قلبية.

2 - أعراض البرد أو الأنفلونزا

السعال المستمر وهو أحد أعراض نزلات البرد، قد يكون مؤشراً على قصور في عملية تدفق الدم بالجسم، لذا يرجى عدم تجاهل ذلك خاصة وإذا صاحبته أعراض أخرى تتعلق بصحة القلب.

3 - التعرق والدوخة

إذا لاحظت إفراز جسمك للعرق باستمرار وبدون سبب واضح والشعور الدائم بالدوخة أو الدوار، فقد تكون هذه أحد المؤشرات على نقص تدفق الدم إلى الدماغ، فعندما يعاني الجسم من نقص التروية الدموية فإن الدماغ لا يحصل على كمية الدم الكافية التي يحتاجها لأداء وظائفه بالشكل الملائم، ما ينتج عنه إفراز هرمونات معينة تسمى هرمونات الطوارئ، وهذا يؤدي إلى حدوث الدوخة والتعرق، وهنا يحتاج الأمر إلى تدخل طبي عاجل.

4 - التعب والوهن

ضيق الشريان التاجي الذي يمنع وصول الدم بشكل كافٍ وملائم لجميع أنحاء الجسم، يسبب لفترة ليست بقصيرة حالة من التعب والإجهاد ونقص في الطاقة قبل حدوث النوبة القلبية.

5 - الضعف العام

عند وجود قصور في تدفق الدم بالجسم، لا تتحصل العضلات على ما يكفيها من الدم لأداء وظيفتها، الأمر الذي ينعكس بضعف عام على سائر الجسم.

6 - صعوبة التنفس

لا يمكن للرئتين أن تعملا بشكل صحيح إذا كانت هناك مشكلة بالقلب، فنقص تدفق الدم يعطل عمل الرئتين، وعندما لا تصل كمية كافية من الدم إلى الرئتين لن تكون قادراً على التنفس بشكل صحيح.

إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس فعليك مراجعة الطبيب والاطمئنان لأنه يعتبر عرضاً خطيراً وناقوس خطر لمشكلة بالقلب.