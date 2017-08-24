ما علاقة نشاط المخ بضغط الدم وقت التوتر؟

أشارت #دراسة حديثة إلى أن #فحوص #الدماغ التي تجرى أثناء #التوتر_النفسي قد تساعد ذات يوم الأطباء على تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

إجراء فحص لدماغ الإنسان في حالة التوتر تظهر نتائجه طبيعة المشكلات المستقبلية المتعلقة بالقلب، هذا ما خلص إليه خبراء في جامعة بيتسبرغ الأميركية، بوصف ذلك الوسيلة الأفضل للكشف عن المشكلات المفاجئة المرتبطة بالقلب و #ضغط_الدم.

الباحثون أجروا الدراسة على 300 رجل وامرأة، تتراوح أعمارهم بين الثلاثين والخمسين بعد وضعهم تحت تأثير الأشياء التي تسبب لهم الشعور بالتوتر والقلق.

النتائج الأولية للدراسة بعد كشف نشاط المخ، أكدت بحسب الخبراء ارتفاع ضغط الدم ومعدل #ضربات_القلب بعض الشيء لدى الأغلبية، أما البعض الآخر فأظهر #نشاط_المخ ترجيح وقوع #مشكلات_بالقلب.

وأظهر نشاط المخ اختلافات في حجم التأثر بالمشكلات عند المشاركين، ونتيجة لذلك رجح وقوع مشكلات مستقبلية بدرجات متفاوتة. وطبقا للباحثين، فإن الدراسة لم تنته وينتظر التعرف على المزيد من النتائج لأن فريق البحث ما زال يراقب المشاركين.