ماذا تقول وضعية أظافرك عن حالتك الصحية الحقيقية؟!

إذا أردت أن تعرف المزيد عن #الحال_الصحية الحقيقية لشخص ما، فيكفي أن تنظر إلى أظافره، فهي كالجلد تعطي ملمحاً عن حالة الإنسان الصحية والمتوارية التي لا يمكن تلمسها في المظهر العام.

لذا يمكن القول إن أظافرنا توفر رؤية صادقة لدواخلنا العميقة من منظور صحي، من #لون_الأظافر إلى شكلها إلى قوتها وملمسها، كل ذلك يمثل علامات مهمة جدا وذات دلالة.

هنا سوف نتوقف مع خبيرة أسترالية في هذا المجال تفسر لنا ماذا يمكن أن تقول #الأظافر في كل ملمح أو وضعية أو شكل معين لها، نقلاً عن مقابلة مع "ميل أونلاين" البريطانية.

أظافر اليدين أصدق من القدمين

الخبيرة فيونا تاك، وهي مؤلفة وخبيرة تغذية، تقول في البدء من المهم أن نعرف وللغالبية من الناس، أن أظافر #أصابع القدمين حتى لو كانت ستقدم لنا تصوراً عن حالة الإنسان الصحية، إلا أن الرسالة الأدق موجودة في أظافر أصابع اليدين.

وتوضح أن أصابع القدمين تكون الأظافر بها معرضة دائماً للعديد من المخاطر، ما يجعل وضعيتها ليست ذات دقة تامة، أو مصدراً موثوقاً للمعلومات بشأن الوضع الصحي.

دلالة وضعية الأظافر

وتضيف أنه عند دراسة الأظافر فإن العلامات التي تحتاج إلى البحث والتي توفر المعلومات، لا تعد ولا تحصى، فعلى سبيل المثال فإن الأظافر الهشة والتي تكون سهلة الكسر، تشير إلى نقص في #الأحماض_الدهنية والبروتين وفيتامين "A"، والحديد أو نقص الكالسيوم أيضا.

وتشير في الوقت نفسه إلى أن البقع البيضاء أو الخطوط على الأظافر، يرجح أن تكون مؤشراً على نقص في الزنك أو نقص فيتامين "B6".

وفقاً للسيدة تاك، فإنه في حين أن المدخنين قد يكونون أكثر عرضة لتغير لون أظافرهم، إلا أن شحوب الأظافر قد يرجح لأسباب غذائية.

وتضيف: "شحوب الأظافر قد يحدث بسبب نقص الحديد أو البروتين أو بسبب اضطرابات الكلى والكبد".

تساقط الأظافر.. ماذا يعني؟

أيضا بحسب الخبيرة الأسترالية، فإنه إذا وجدت أنك تعاني من جفاف مفرط أو تساقط في الأظافر، فقد يكون ذلك لأنك لا تتناول ما يكفي من البروتين الحيواني.

كما أن الأظافر الجافة أو التي تنمو ببطء قد تكون مؤشراً على نقص فيتامين "A" أو #نقص_الحديد.

أيضا تلفت النظر إلى ملاحظة من خلال النظر، هل لديك نتوءات في أظافرك أم هي تقوم على وضع أفقي ورأسي سليم. فالنتوءات الأفقية هي دليل على تهشيم حاصل أو تضرر في الأنسجة الغشائية لبطانة الأظافر.

في حين أن النتوءات الرأسية، فهي قد تشير إلى ضعف محتمل في الجهاز الهضمي، في مسائل امتصاص الغذاء.

ماذا يجب أن تأكل؟

السؤال هنا ماذا يجب أن تأكل لأفضل صحة ممكنة للأظافر؟

وكيف يمكن الحصول على الطلاء أو "المانكير" المناسب الخاص بك الذي يكون له وضعية غذائية مفيدة؟

وهنا فالقاعدة الأولى أو المفتاح الأساسي هو الحصول على البروتين المناسب ذي النوعية الجيدة.

وتقترح الخبيرة تاك، كل من الدجاج العضوي والبيض والتوفو (جبن نباتي) غير المعدلة وراثياً واللحوم الحمراء الخالية من الدهون والأسماك والمكسرات الخام والبذريات، بوصفها جميعاً تساهم في تحسين حيوية الأظافر والجلد عموما.

وتضيف لهذه القائمة كل من الأطعمة الغنية بالسيليكا مثل الخيار والشعير والشوفان والخضروات الجذرية والخضروات الخضراء الورقية، والكرفس والحبوب بشكل عام، فهي أيضاً مفيدة، كما أن وجبة خفيفة من الجوز وبذور عباد الشمس وكمية من الأسماك الدهنية والأفوكادو، لا بأس بها.