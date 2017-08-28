هل تصدق.. قبضة يدك تحذرك من 7 مشكلات صحية؟

مثلما العين تعتبر نافذة لما يدور بداخلك أو يشغل بالك، فإن يدك هي نافذتك الصحية التي قد تطلعك وتنذرك من عدة #مشاكل_صحية تهدد جسمك.

فمن الحكمة أن تولي اهتماماً لأية تغيرات ظاهرية تطرأ على يديك، فهي تعد وسيلة الاتصال المباشر بين المخ والعالم الخارجي.

وإليكم فيما يلي 7 مشكلات صحية تحاول يداك في بعض الأحيان أن تحذراك منها بأساليب شتى، حسب ما جاء في موقع "ديلي هيلث" المعني بالصحة:

1 - متلازمة النفق الرسغي

تتمثل هذه المتلازمة في الشعور بآلامٍ في الرسغ نتيجة انضغاط عصب يمر في منطقة المعصم بسبب التهاب في #الأعصاب أو الأوتار، وقد تؤدي هذه المتلازمة إلى المعاناة من ضعف في #عضلات اليد في الحالات الأكثر خطورة منها.

وتحذرك يدك من هذه المتلازمة بعدة مؤشرات منها الوخز، الخدر أو التنميل في أصابع الإبهام والسبابة والوسطى.

2 - مرض بورغر (التهاب الأوعية الدموية)

مرض بورغر هو #التهاب وتخثر متزايد الحدة يصيب أجزاء من #الشرايين والأوردة الصغيرة والمتوسطة في الأطراف ويرتبط هذا المرض ارتباطاً وثيقاً بالتدخين.

وتتمثل بعض مؤشرات الإصابة به في الشعور بخدر يبدأ في أصابع اليدين والقدمين وتحول في لون الأصابع إلى الأزرق ثم الأسود قبل أن يصل الخدر إلى الجسم كله، وذلك نتيجة الانخفاض الشديد في تدفق الدم بالشرايين والأوردة.

3 - الاعتلال العصبي

تحتوي اليدان على عدد لا يحصى من الأعصاب وأنواع مختلفة من المستقبلات التي تزودنا بالمعلومات التي تنتقل عن طريق الخلايا العصبية للدماغ. وقد يشير فقدان الإحساس بالألم أو درجة الحرارة عن طريق اليدين إلى مشكلة في الاتصالات العصبية، وغالبا ما تكون نتيجة لمرض السكري وتسمى هذه الحالة بالاعتلال العصبي المحيطي.

ويحدث الاعتلال العصبي عندما يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل مزمن مما يحد من وصول الأكسجين والمغذيات إلى الأطراف.

4 - الأمراض المتعلقة بالدورة الدموية

قد تظهر بعض البقع الحمراء في راحة يدك وتكون ناقوس خطر لعدد من الأمراض الخطيرة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، أمراض #الغدة_الدرقية، أورام المخ، #السكري، مرض الزهري، #التسمم بالزئبق، وتليف الكبد والذي يسبب إفراز #هرمونات إضافية للجسم وتمدد الأوعية الدموية مما يسبب البقع الحمراء في اليدين واحمرار العينين أيضاً، لذا ينصح باستشارة الطبيب فور ظهور هذه البقع حرصاً على سلامتك.

5 - الرعاش اليدوي

قد يكون الرعاش اليدوي مؤشرا على شيء بسيط مثل الإفراط في تناول الكافيين أو التوتر والعصبية، لكن إذا كانت هذه الحالة مزمنة، فإنها قد تكون دليلاً على شيء أكثر خطورة مثل هذه الأمراض: مرض الشلل الرعاش، نقص الماغنيسيوم، التعرض للسموم البيئية والمعادن الثقيلة أو نقص فيتامين D أو B12.

6 - فقر الدم أو الأنيميا

الأظافر شديدة البياض وشحوب الجلد تحتها يعتبر إحدى علامات فقر الدم أو نقص #الهيموغلوبين وهو البروتين الذي يحمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

وتشمل الأعراض الأخرى نقص الحديد بالجسم، برودة الأطراف، التعب والوهن، الصداع وعدم انتظام #ضربات _القلب.

7 - مشاكل الأعصاب

أي مشكلة في الضفيرة العضدية وهي مجموعة #الأعصاب التي تمتد من الحبل الشوكي وحتى الرقبة، تعيق التواصل بين الدماغ واليد مما يترجم على هيئة فقدان الإحساس باليدين وعدم تمييز الحرارة والبرودة.