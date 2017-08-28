هل يحسن الغناء قدرة مرضى باركنسون على البلع؟

فيما يعد بشرى سارة لمرضى #باركنسون أو الشلل الرعاش وذويهم، كشفت دراسة حديثة أن #الغناء يحسن بشكل ملحوظ من قدرة العضلات المسؤولة عن البلع لدى الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض.

وأوضح الباحثون بجامعة أيوا الأميركية أن عدم القدرة على #البلع تعد أحد الأسباب الرئيسية لوفاة الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض، وذلك بسبب الضعف الشديد والملحوظ لعضلات الفم والحلق.

وأشار الباحثون، بحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن علاج مشاكل العضلات لمرضى الشلل الرعاش من شأنه أن يزيد بشكل كبير من العمر المتوقع للمرضى.

ولتأكيد نتائج الدراسة، أنشأ الباحثون من جامعة ولاية أيوا دروساً للعلاج بالموسيقى لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضعف عضلات البلع بسبب مرض الشلل والرعاش.

وأظهرت الدراسة أن هناك تحسناً كبيرا في العضلات المستخدمة للبلع وعضلات الجهاز التنفسي بعد الغناء بانتظام.

ويسبب الشلل الرعاش ضعف عضلات الفك والفم واللسان والحلق، وهذا يجعل مضغ الطعام ودفعه إلى أسفل الحلق صعبا على الشخص الذي يعاني من المرض، كما يمكن أن يدخل الغذاء بطريق الخطأ في أنابيب التنفس ويسبب الاختناق، عندما يتم حظر مجرى الهواء.

من جانبها، قالت أستاذة علم الحركة في جامعة ولاية أيوا، إليزابيث ستيجيمولر، إن الغناء يمكن أن يساعد في تقوية تلك العضلات، وبالتالي تجنب المشاكل سالفة الذكر، لافتة إلى أنه يساعد أيضاً في علاج التوتر والاكتئاب والمزاجية لدى الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض.

وتعقد ستيجيمولر جلسات أسبوعية للعلاج بالموسيقى لمرضى باركنسون، مؤكدة أن هذه الجلسات أثرت بصورة إيجابية في حياة المرضى المشاركين.