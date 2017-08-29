خبر صادم.. عربات التسوق أكثر 361 مرة تلوثاً من الحمام

إن كنت من محبي تناول الطعام، أو قرمشة بعض الشيبس أو غيره، وأنت تدفع عربة التسوق في السوبرماركت على سبيل المثار، عليك أن تعيد التفكير ملياً بتلك العادة، لأنها تحمل من المخاطر أكثر مما تتصور.

فقد بينت دراسة أجريت عبر American study by Reusethisbag أن ثلاثة أرباع العربات تحتوي على عدد من البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي، ومنها السالمونيللا وإيكولي.

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة البكتيريا والجراثيم تترواح بين "محل" أو سوبرماركت وآخر، حسب معايير النظافة المتبعة، ونوعية السلع المباعة، إلا أنها في أحسن الأحوال تبقى نسبة الجراثيم على العربات أكثر 3 مرات من تلك المتواجدة على مقابض أبواب المطابخ على سبيل المثال، وفي أسوئها، أكثر 361 مرة من الجراثيم المتراكمة على مقابض أبواب الحمامات