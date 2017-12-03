إذا ظهرت عليك هذه الأعراض فأنت تعاني من الإجهاد والتوتر

كشفت دراسة حديثة عن بعض أعراض الإجهاد والتوتر التي قد تظهر بسبب نقص المعادن والفيتامينات.

فمن المعروف أن التغذية تلعب دوراً حاسماً في كيفية استجابة الجسم للإجهاد، كما أن فترات الإجهاد تؤدي إلى نقص الفيتامينات والمعادن.

كما يسبب القلق تشقق الشفاه بسبب نقص فيتامين "B6"، ويسبب أيضاً بقعاً بيضاء على الأظافر بسبب نقص الزنك.

ويتسبب التوتر في إصابة الشخص بالإمساك والإسهال، بسبب نقص في الماغنسيوم.

أما الفم، فلم ينج أيضاً من المشاكل المرتبطة بالتوتر والقلق.

فالقلق يسبب نزيف اللثة بسبب نقص فيتامينC" "، كما أن التوتر يسبب التهابات الحلق والصدر بسبب نقص فيتامين "A".