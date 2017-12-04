تناول الجبن يقلل فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات

قد يكون أكل الجبن مغرياً جداً للكثيرين، لكن ينظر إليه من ناحية أخرى بأنه سيئ للغاية إذا ما جاء بكثرة، بسبب ارتفاع الدهنيات فيه والأملاح.

رغم ذلك فإن الجبن مفيد جداً للأسنان، حيث يحتوي على فيتامين "K2" الذي يساعد في بناء العظام.

وليس هذا هو المهم، حيث كشفت دراسة حديثة أن تناول الجبن يساعد في تقليل احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية، حيث اتضح أن تناول 40 غراما من الجبن يومياً قد يساعد في الواقع على تقليل فرصك في تطوير بعض أمراض القلب التاجية بنسبة تصل إلى 14%.

وقد قام باحثون من جامعة "سوشو" في الصين بتقييم 15 دراسة من أوروبا والولايات المتحدة، كانت قد تتبعت الحمية الغذائية والنتائج الصحية لما يزيد على 200 ألف شخص.

ويقول الباحثون إنهم توصلوا إلى أن أولئك الذين يأكلون الجبن بانتظام، ترتفع لديهم فرصة خفض معدل الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 10%.

والسبب بحسب الباحثين، أنه على الرغم من احتواء الجبن على مستويات عالية من الدهون المشبعة، فإن الكالسيوم في الجبن يوقف الكثير من الدهون ويمنع امتصاصها من قبل الجسم، مع عمله على رفع مستويات الكوليسترول الجيد.

كما يعتقد أيضاً أن الجبن يحتوي على حمض يمكن أن يساعد في منع انسداد الشرايين.

وتجدر الإشارة إلى أن الباحثين في هذه الدراسات لم يختبروا في الواقع التغييرات في النظام الغذائي بالنسبة للمشاركين في الاختبارات، وبالتالي فإن النتائج يمكن أن تتأتى من حقيقة أن أكثر الناس استفادة من الجبن هم النباتيون.