للرجال فقط.. هذه مخاطر الصلع والشيب قبل الـ40

توصلت دراسات حديثة أجراها مجموعة من الأطباء الأوروبيين، إلى نتائج تبين أن الرجال الذين يصابون بالصلع والشيب قبل سن الـ 40 أكثر عرضة لأمراض القلب.

وقال الأطباء خلال مؤتمر كلكتا الأخير لأمراض القلب في الهند: "أثناء دراساتنا السابقة، لاحظنا أن هناك علاقة بين الصلع والشيب وأمراض القلب، لذا قمنا مؤخرا بدراسة شملت 790 شخصا يعانون من أمراض القلب التاجية و1270 آخرين ممن يتمتعون بصحة جيدة، وأثناء الدراسة قمنا باختبارات فحصنا خلالها عينات دم المتطوعين وحالتهم الجسدية، ولاحظنا كثافة شعرهم ولونه وطرحنا عليهم أسئلة حول العمر الذي بدأت فيه أعراض الشيب والصلع بالظهور لديهم".

وبعد الاختبارات تبين للأطباء أن نحو 27% ممن يعانون من أمراض القلب هم ممن ظهرت لديهم أعراض الصلع في سن مبكرة (قبل الأربعين)، كما أن نحو 30% ممن كانوا يعانون من أمراض القلب ظهر الشيب في رؤوسهم مبكرا.

من جانبه قال كمال شارما أحد المشرفين على الدراسة: "نعتقد أن العلاقة التي تجمع الصلع والشيب بأمراض القلب مرتبطة بالشيخوخة المبكرة للجسم، والتي بدورها أدت إلى ظهور المشاكل القلبية والشيب والصلع. لذا ننصح جميع من يلاحظ ظهور الشيب أو بدء فقدان الشعر في سن مبكرة، بالمواظبة على مراقبة حالتهم الصحية وخصوصا حالة القلب".