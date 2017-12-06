6 فوائد صحية مذهلة لزيت الخروع!

كثير منا يسمع عن #زيت_الخروع ويستخدمه البعض في العناية بالشعر والبشرة، لكن الأمر أعمق من ذلك، فهذا الزيت الأصفر شاحب اللون المستخرج من بذور الخروع يتميز بفوائد مذهلة عديدة قد لا يعلمها الكثيرون.

ويحتوي زيت الخروع على حمض ريسينولايك المعروف بفاعليته كمضاد للالتهاب، الجراثيم، الفيروسات والفطريات، وفق ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة.

وإليكم فيما يلي 6 فوائد صحية مذهلة لاستخدام زيت الخروع بانتظام ستجعلكم تحرصون على الاستفادة منه:



1- علاج التهاب المفاصل الروماتيزمي

لاحتوائه على حمض الريسينوليك، والأحماض الدهنية الأخرى فإن زيت الخروع يمثل علاجا سحرياً للتخلص من الآلام الروماتيزمية، التهاب المفاصل والنقرس.

فزيت الخروع يخترق بسهولة طبقات الجلد ويخفف الألم، لذا ينصح باستعماله في تدليك موضع الألم للتخلص منه والشعور بالراحة.

2 - تحديد النسل

يعتبر تناول زيت الخروع مانعاً طبيعياً للحمل، إذ يقضي حمض الريسينوليك الموجود فيه على الحيوانات المنوية، وبالتالي لا يحدث الحمل إطلاقاً، كما أن تناوله للمرأة الحامل بكثرة قد يتسبب في الإجهاض.

3 - تخفيف اضطرابات الدورة الشهرية

يخفف زيت الخروع من اضطرابات #الدورة_الشهرية التي يشكو منها العديد من النساء والتي تتمثل في عدم انتظام تدفق الدم، تشنجات في البطن وتقلب المزاج، وذلك بفضل حمض الريسينوليك الذي يحفز تدفق الدم في حال تأخره، كما أنه يخفف من آلام البطن.

4 - العناية بالبشرة

خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات تجعل من زيت الخروع علاجاً فعالاً لحب الشباب والدمامل التي تظهر في البشرة، كما أنه يعمل على إضفاء النعومة والنضارة على الوجه والبشرة.

5 - التخلص من الإمساك

يعمل زيت الخروع بمثابة ملين طبيعي شديد الفعالية في القضاء على #الإمساك وتحسين عمل الجهاز الهضمي بشكل عام.

6 - تحسين الرضاعة الطبيعية

يساعد زيت الخروع في إدرار #حليب_الأمهات المرضعات، لكن ينصح بعدم الإفراط في تناوله حفاظاً على صحة الرضع.