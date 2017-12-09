هذا ما يخبرك به لون شفتيك عن صحتك!

كما هو الحال بالنسبة لعينيك التي تعد مؤشراً على حالتك الصحية، هكذا أيضاً لون شفتيك، يمكن أن ينبئك بالكثير عن وضع جسمك الصحي.

رغم أن هذا قد يبدو صادماً بعض الشيء، لكن لون شفتيك بالفعل يخبرك بما يدور داخل جسمك فيما يتعلق بصحة الدم، سائر أجهزة #الجسم ودرجة الحرارة أيضاً.

وإليكم فيما يلي ألوان الشفاه وما تخفيه في طياتها عن صحتك، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة:

1- الشفاه البنية

عادة ما يعود لون الشفتين البني إلى التدخين، حيث يتلاشى الاحمرار الطبيعي تدريجياً عند #التدخين وينبئ ذلك باحتمال ظهور العديد من المشاكل الصحية الأخرى المترتبة عليه.

2- الشفاه الحمراء المشرقة

رغم أن لون الشفاه الأحمر يعد جيداً، لكن عندما يزيد هذا الاحمرار عن حده الطبيعي فيعد هذا مؤشراً على مشكلة ما في الكبد والطحال.

3- الشفاه ذات اللون البنفسجي والأخضر

في فصل الشتاء من الطبيعي أن تأخذ الشفتين اللون البنفسجي المائل للأخضر بسبب البرودة الشديدة، لكن إذا استمر هذا اللون طويلاً بعد موسم الشتاء، يجب عليك زيارة الطبيب، فربما يكون هذا اللون بسبب مشكلة في القلب أو أمراض #الجهاز_التنفسي.

4- الشفاه الوردية

يدل لون الشفاه الوردي الخفيف على التمتع بالصحة الجيدة.

5- الأحمر الغامق أو الأسود

يعد يكون لون الشفاه الغامق بسبب التدخين، لكن إذا كنت من غير المدخنين فربما يشير هذا اللون إلى مشكلة ما في #الجهاز_الهضمي، وينصح في هذه الحالة بالإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف لتحسين أداء الجهاز الهضمي.

6- خطوط حمراء أو أرجوانية حول الشفتين

إذا كانت هناك خطوط حول #الشفاه وتبدو هذه الخطوط أكثر قتامة من سطح الشفاه نفسه، قد يكون هناك خلل في توازن العناصر الغذائية بالجسم، وهذا يعني أنك بحاجة إلى الأطعمة المفيدة مثل اللوز، الأسماك، الأرز والجزر وتجنب الأطعمة المصنعة والحارة.