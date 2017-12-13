الاستمتاع بالحياة يبدأ بعد سن الـ60.. وهذا السبب!

الحياة تبدأ بعد الستين.. أحياناً.. مقولة تؤكدها الدراسات الصحية المختلفة التي تشيد بالتأثير الإيجابي للإحالة للتقاعد على صحة الإنسان.

أحدث ما ورد في هذا المجال هي الدراسة التي أجرتها جامعة "توركو" الفنلندية، والتي خلصت إلى أن التقاعد يخلص الإنسان من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وداء السكري والوفاة المبكرة.

الدراسة شملت فحص وتحليل بيانات نحو 6 آلاف متقاعد بين عامي 2000 و2011.

وبسب الدراسة فإن الموظفين بعد الإحالة للتقاعد يبتعدون عن مشاغلهم ومشاكلهم المتعلقة بالعمل، ومن ثم تقل مشكلاتهم المتعلقة بالنوم ويتخلصون من الأرق وغيره.

ووجد الباحثون أن النوم غير المريح والاستيقاظ مبكراً جداً في الصباح، وهو الأمر الاعتيادي لدى غالبية الموظفين، يتراجع بين المتقاعدين الذين كانوا يعانون من ضعف الصحة والتوتر بسبب العمل قبل التقاعد.