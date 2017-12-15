هل يمكن للكوابيس فعلاً أن "تقتلنا"؟

قد نستيقظ فجأة من نومنا وقلبنا ينبض بقوة تحت وطأة الخوف الذي ولد في داخلنا إثر كابوس "مرعب" راودنا خلال النوم، فـ"يشطح" تفكيرنا وخوفنا إلى أبعد من ذلك، معتقدين أن هذا الكابوس كاد يودي بحياتنا.

إلا أنه على الرغم من تلك المبالغة، فإن الموت الليلي المفاجئ غير المتوقَّع (Sudden Unexpected Nocturnal Death Syndrome)، أو اختصاراً SUNDS، هو واقع علمي طبي.

ويمكن لهذا الموت أن يفاجئ الأصحاء أثناء نومهم. وفي هذا السياق يقول ماتيو فاتاMatteo Vatta، بروفيسور مساعد بجراحة القلب في كلية بيلور للطب في هوستن إن متلازمة SUNDS - مرض وراثي، يدفع الجسم إلى الفشل في تنسيق الإشارات الكهربائية التي تجعل القلب ينبض.

وقد لوحظ بحسب ما أفاد موقع Ibelieveinscience بأن المرض يهاجم في المقام الأول الرجال البالغين الشباب، خاصةً أولئك الذين ينحدرون من أصول آسيوية جنوبية.

كما أضاف ماتيو أن القلب من الممكن أن يكون طبيعيًا لبعض الوقت، ومن ثم يتوقف بشكل غير متوقع، وعادة ما يكون توقف القلب أثناء الليل، وفي جنوب آسيا سبب هذا المرض فيما مضى حالات وفيات أكثر من حوادث السيارات بين الذكور الشباب.

إلى ذلك، قال إن الوفيات تحدث في الليل لأن القلب ينبض بشكل أضعف عندما يكون الإنسان نائمًا، وعندما تتباطأ ضربات القلب من أجل النوم تبدأ المشاكل الكهربائية التي تسبب SUNDS بالظهور بشكل أكثر وضوحًا، لتفاجئ الجسم بتجاوز قدرته على تنظيم نبضات القلب بشكل مباغت، ومن ثم يدخل القلب في حالة تشنج قاتل.