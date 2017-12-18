لصحة أفضل.. 3 خطوات للتوقف عن استخدام ملح الطعام

يؤدي الإسراف في تناول ملح الطعام إلى وفاة 4 ملايين شخص سنوياً وإصابة ملايين آخرين بأمراض متعددة، منها على سبيل المثال أمراض ارتفاع ضغط الدم والكلى والقلب والجهاز الهضمي وهشاشة العظام، وفقاً لما نشره موقع "Care 2".

3 خطوات لخفض تناول الملح

1 - لا تضع الملح على الطاولة، إذ إن 30% من الأشخاص يضيف الملح إلى الطعام قبل تذوقه!

2 - توقف عن إضافة الملح أثناء طهي #الطعام. في البداية، قد يكون مذاق الطعام غير لطيف، ولكن في غضون أسبوعين إلى 4 أسابيع، "عندما تزداد حساسية مستقبلات طعم الملح في الفم، يصبح الشخص أكثر حساسية لطعم الملح في تركيزاته المعتادة" –صدق أو لا تصدق سوف تفضل فعلا طعم الطعام بملح أقل.

يمكن استخدام بعض #النكهات في الوقت نفسه بدلاً من الملح تشمل "الفلفل والبصل والثوم والطماطم والفلفل الحلو والريحان والبقدونس والزعتر والكرفس والفلفل الحار والروزماري والكاري والكزبرة والليمون". كما أن الوضع إذا قمت بإضافة الملح أثناء الطهي ربما يظل أفضل كثيراً من تناول الطعام خارج البيت، حيث إنه حتى في مطاعم الوجبات غير السريعة، يتم سكب كميات كبيرة من الملح على الوجبات.

3 - تجنب الأطعمة المصنعة التي تمت إضافة #الملح إليها. في معظم بلدان العالم، يأتي نصف ما تتناوله من الصوديوم تقريبا من الأطعمة المصنعة، لذلك فإن المسؤولية تقع على عاتقك الشخصي.

الكميات المسموح بتناولها من الصوديم:

الفئة العمرية الكمية المسموح بها في اليوم

الأطفال من سنة -3 سنوات 225 ملغم

الأطفال من 4 – 10 سنوات 350 ملغم

الأطفال من 11 – 15 سنة 500 ملغم

بالغون أصحاء 2300 ملغم

بالغون يعانون من أمراض مزمنة (سكري- أمراض القلب- ضغط مرتفع- أمراض الكلى) 1500 ملغم

أخيراً ينصح خبراء التغذية بضرورة شراء أكبر قدر ممكن من #المواد_الغذائية الطازجة حيث يكاد يكون من المستحيل التوصل إلى نظام غذائي يتكون من المواد الغذائية الطبيعية غير المجهزة، التي تتجاوز المبادئ التوجيهية الصادرة عن جمعية القلب الأميركية، التي تشدد بصرامة على ضرورة الحد من تناول الصوديوم.