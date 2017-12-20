لمحبي الشاي.. كوب واحد يومياً يحمي عيونكم

يعتبر الشاي المشروب الشعبي الأكثر انتشارا في جميع أنحاء العالم، حيث لا تخلو جلسة أو طاولة طعام من وجوده، فيما لا يستغني كثيرون عن الاستيقاظ بكوب ساخن من الشاي الأحمر، فيما يفضل آخرون الشاي الأخضر أو المنكه.

ولمحبي الشاي بكل أنواعه، أكدت دراسة طبية جديدة على فوائد تناول الشاي الساخن للوقاية من أكثر أمراض العيون خطورة وانتشارا بين الناس بحسب ما نشرته مجلة "Journal of Ophthalmology‎".

وقالت الباحثة آنّا كولمان وزملاؤها من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: "لم نعرف أي نوع من الشاي بالتحديد كان يشربه المشاركون في الدراسة، هل هو شاي أحمر أم أخضر أم شاي أعشاب، وهل هو معبأ في أكياس أم لا، المهم أنهم كانوا يتناولون الشاي الساخن".

وتوصل الباحثون إلى أن شرب كوب واحد على الأقل من الشاي الساخن في اليوم، يقلل بنسبة كبيرة خطر الإصابة بمرض الزرق "الغلوكوما" الذي يصيب العيون، بعد رصد طبيعة حياة أكثر من 10 آلاف ممرض وممرضة، والعاملين في المجال الصحي الذين شاركوا في البرنامج الوطني لمراقبة وحماية الصحة بين عامي 2005 و2012.

وقام المشاركون بإجراء فحوص طبية كاملة منتظمة، ووثقوا نظام حياتهم الغذائي باستمرار، وكشفوا عن تفاصيل أخرى من حياتهم اليومية كالنوم والاستيقاظ، وخضع قسم منهم لاختبارات لقرنية العين قبل وبعد الدراسة.

واكتشف الأطباء، بعد دراسة هذه البيانات، أن المشاركين الذين كانوا يتناولون الشاي الساخن يوميا بدل المشروبات الباردة الأخرى، عانوا بنسبة أقل بكثير من الزرق، مقارنة بالمشاركين الآخرين.

ويعتقد الأطباء أن للشاي الساخن تأثيرا كبيرا على صحة العين، لأن هذا المشروب يحتوي على كميات كبيرة من المواد المضادة للأكسدة التي تبطئ موت خلايا العينين، نتيجة لتراكم الجزيئات الكيميائية العدوانية فيها، بفضل تمدد الأوعية الدموية التي توفر للعين الأوكسيجين والمواد المغذية الأخرى.