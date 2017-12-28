10 عادات متّهمة في التسبب بحب الشباب

يشكّل حب الشباب مشكلة تجميليّة شائعة في فترة المراهقة بين الشابات والشبّان على السواء. أما ظهوره في فترة ما بعد المراهقة فشائع أيضاً لأسباب مختلفة، ندعوكم للتعرّف على 12 منها ومحاولة تجنبها من خلال اعتماد عادات تجميلية جديدة تلعب دوراً وقائياً في هذا المجال:

1- اعتماد القسوة في العناية بالبشرة:

يؤدي الإفراط في تجفيف البشرة الدهنية بعد غسلها إلى زيادة إفرازاتها مما يشجّع على ظهور المزيد من حب الشباب. كما أن استعمال مستحضرات التنظيف القاسية والتي تحتوي على نسبة عالية من الكحول تزيد من تفاقم هذه المشكلة. ولذلك يُنصح باعتماد منظّف وتونر خاصين بالبشرة المعرضة لحب الشباب ومرطّب خفيف خالٍ من الزيوت يعتنيان بالبشرة بنعومة تامة.

2- التوتر والسترس:

يلعب التوتر دوراً في التسبب بظهور حب الشباب كونه يؤدي إلى زيادة الهرمونات المسببة لهذه المشكلة. ولذلك فإن تجنب التوتر والسترس قادر على التخفيف من تفاقم مشكلة حب الشباب.

3- إهمال روتين العلاج اليومي:

يؤدي عدم المواظبة على تطبيق علاج حب الشباب إلى تأخير الشفاء، خاصةً أن التحسّن في هذا المجال لن يكون سوى بعد مرور عدة أسابيع. ويشمل العلاج عادةً استخدام منظّف وتونر بالإضافة إلى كريم غنيّ بحمض الساليسيلك يقضي على البثور الموجودة ويمنع ظهورها من جديد.

4- الماكياج الذي يحتوي على مواد مسببة لحب الشباب:

تجنّبي مستحضرات الماكياج التي تحتوي في مكوّناتها على الزيوت المعدنيّة واللانولين والبرتول، كونها تهيّج البشرة وتؤدي إلى تفاقم مشكلة حب الشباب. على أن تتجنبي أيضاً المستحضرات التي تحتوي على ألوان اصطناعية وعطور صناعيّة لسبب نفسه.

5- عدم تغيير المناشف وأغطية الوسائد:

احرصي على تغيير منشفة وجهكِ بشكل يومي وأغطية الوسائد مرتين أسبوعياً لتجنب انتشار الجراثيم على بشرتكِ مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة حب الشباب. وتجنّبي استعمال أدوية تنظيف وتنعيم الغسيل التي تحتوي على عطور كونها تسبب تهيّج البشرة.

6- عدم تنظيف فراشي الماكياج:

من الضروري تنظيف فراشي الماكياج على الأقل مرة أسبوعياً وغسل الإسفنجات بعد كل استعمال، فأدوات الماكياج تحتوي على الكثير من البكتيريا وبقايا خلايا الجلد الميتة التي تؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة.



7- استخدام بعض مستحضرات الشعر:

بعض مستحضرات تصفيف الشعر تسبب تفاقم مشكلة حب الشباب لأن الشعر يلامس وجهكِ بشكل دائم. فإذا كنت تستخدمين منتجات شعر تحتوي على زيوت السيليكون والملونات الاصطناعية قد يؤدي ذلك إلى سدّ مسام البشرة

وتفاقم مشكلة حب الشباب.

8- تناول المقالي والسكريات:

يؤدي تناول المقالي، والشوكولا، والأطعمة الغنية بالسكر مثل الخبز الأبيض والمعكرونة إلى تفاقم مشكلة حب الشباب لدى البعض، ولذلك يُنصح بتجنّبها في هذا المجال.

9- رشّ العطور في المناطق القريبة من الوجه:

قد يسبّب رش العطر مباشرة على العنق القريب من وجهكِ إلى تفاقم مشكلة حب الشباب. ولذلك يُنصح برش العطر على المعصم ومن ثمّ مسحه على العنق ومنطقة أعلى الصدر.

10- الضغط على بشرة الوجه:

إن وضع اليدين على بشرة الوجه ينقل البكتيريا إلى هذه المنطقة مما يسبب تفاقم مشكلة حب الشباب، كما أن استخدام الهاتف الخليوي قد يلعب الدور نفسه في مجال نقل البكتيريا إلى البشرة. ولذلك يُنصح بالحفاظ على نظافة اليدين والهواتف المحمولة باستمرار.