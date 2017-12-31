هل تخفف اليوغا من أعراض فترة انقطاع الطمث؟

أشارت مراجعة لأبحاث قائمة بالفعل إلى أن النساء اللائي دخلن مرحلة انقطاع الطمث، ويمارسن اليوغا قد تخف لديهن أعراض هذه الفترة مثل التعرق الليلي والهبات الساخنة أكثر ممن لا يمارسن اليوغا.

وفحص فريق البحث بيانات 1306 نساء في 13 تجربة سريرية مختلفة وطلب من بعض المشاركات بشكل عشوائي ممارسة اليوغا مع عدم منح الباقيات أي علاج أو اللجوء لنوع مختلف من التدخل، مثل التثقيف الصحي أو أشكال أخرى من التدريبات الرياضة.

وتوصلت الدراسة إلى أن اليوغا كانت أفضل في تخفيف أعراض انقطاع الطمث والقلق المرتبط بهذه الأعراض والهبات الساخنة والتعرق الليلي.

وقال كبير الباحثين، هولغر كريمر، مدير الأبحاث في إدارة الطب الباطني والتكاملي بمستشفى "إسن" وجامعة "دايسبورج-إسن" بألمانيا: "كانت هناك بالفعل إشارات في دراسات سابقة إلى أن اليوغا قد تكون مفيدة في تخفيف الأعراض النفسية المرتبطة بانقطاع الطمث مثل الاكتئاب أو مشاكل النوم".

وأضاف: "واعتماداً على البيانات الجديدة يمكن أن تخفف اليوغا من الأعراض الجسدية مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي والإرهاق".

وأوضحت الدراسة الجديدة أن اليوغا كانت أفضل من أي رياضات أخرى، وكذلك من التثقيف الصحي في تخفيف الأعراض مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي.

واشتملت الدراسة على 4 تجارب سريرية من الولايات المتحدة و3 من الهند وتجربتين من كل من البرازيل والصين وتجربة من كل من ألمانيا وكوريا الجنوبية.