9 أعراض مبكرة لمشاكل الكبد... فلا تتجاهلها!

يعتبر #الكبد أحد أهم الأجهزة الحيوية في الجسم، وتتمثل وظيفته الأساسية في تنقية الدم القادم من #الجهاز_الهضمي قبل أن يتم انتشاره في سائر أجزاء الجسم، هذا بالإضافة إلى مسؤوليته عن إنتاج البروتينات اللازمة لتجلط الدم ومختلف وظائف الجسم الأخرى.

ولأنه يلعب دورا مهما في جسم الإنسان فمن الضروري جدا الحفاظ عليه وحمايته من المشاكل الصحية الخطيرة، التي قد يتعرض لها، كـ #التهاب_الكبد، #تليف_الكبد أو #السرطان القاتل.

وبما أن التشخيص المبكر لأمراض الكبد يعد أفضل طريقة للسيطرة عليها وتجنيب المريض مضاعفات خطيرة، فإليكم فيما يلي 9 أعراض مبكرة تنذرنا بإصابة الكبد، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة:

1- تورم البطن

قد يكون تورم منطقة البطن من إحدى العلامات المبكرة لأمراض ومشاكل الكبد، حيث يشير هذا التورم أحياناً إلى حالة تسمى بالاستسقاء وهي تراكم السوائل داخل جدار البطن، ما يشير إلى عدم كفاءة الكبد، الأمر الذي يؤدي فيما بعد إلى تليف الكبد.

2- الكدمات

من منطلق أن الكبد يلعب دورا رئيسيا في إنتاج البروتينات اللازمة لتجلط الدم، لذا فإن عدم قيامه بوظيفته بشكل سليم يجعل المريض أكثر عرضة للكدمات والنزيف في كثير من الأحيان، الأمر الذي يتطلب استشارة الطبيب للتأكد من ذلك حيث تتشابه هذه الأعراض مع أمراض أخرى.

3- الإرهاق المستمر والوهن

الشعور بالضعف والوهن مع الإحساس المستمر بالإرهاق الشديد وعدم القدرة على العمل يمكن أن يشير إلى مشاكل بالكبد، وذلك بسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم وتراكم السموم، لعدم أداء الكبد وظائفه بكفاءة.

4- الغثيان وفقدان الشهية

يعد الغثيان وفقدان الشهية من أول علامات الإصابة بأمراض الكبد، حيث تعد مشاكل الجهاز الهضمي من عسر هضم، حموضة، وقيئ من أعراض تلف الكبد أو التهابه.

5- اصفرار الجلد والعيون

في العمليات التي يتم فيها أيض الخلايا القديمة وهدمها يتم إنتاج مادة صفراء تعرف باسم البيليروبين، ويتخلص الكبد تلقائياً من هذه المادة إذا كان سليماً، أما إذا لم يكن يعمل بكفاءة فإنه لن يستطيع التخلص منها وبالتالي فقد تتراكم في الدم والجسم لتظهر أعراض الاصفرار على الجلد والعيون وفي هذه الحالة يصاب الإنسان باليرقان أو ما يعرف بـ"الصفرة"، والتي يرافقها بعض الأعراض الأخرى مثل لون البول الداكن والغثيان.

6- آلام البطن

يسبب تليف الكبد آلاما شديدة في منطقة البطن، عادة ما تبدأ من الجانب الأيمن العلوي أو أسفل الأضلاع اليمنى. وعادة ما يصاحب الألم خفقان بالقلب وشعور بطعنة، وينصح في هذه الحالة بطلب مساعدة طبية فورية.

7- التغيرات الشخصية

عندما يعجز الكبد عن إزالة السموم من الجسم، فإن هذا يؤدي إلى تراكمها في مجرى الدم، ومن ثم انتقالها إلى المخ مما يؤثر بشدة على الجوانب المعرفية، وسرعة الاستجابة والنسيان، هذا بالإضافة إلى اضطرابات النوم.

8- تغيرات البول والبراز

تعد التغيرات الملحوظة في البول والبراز من المؤشرات الرئيسية لأي مشاكل تتعلق بالكبد، فاليرقان الذي يسببه تليف الكبد أو الاستسقاء يجعل لون البول داكناً، ولون البراز باهتا أو دموياً.

9- حكة الجلد

قد يكون الاحمرار وحكة الجلد أحد العلامات المبكرة لمشاكل الكبد، فتراكم السموم في الجسم مع عدم قدرة الكبد على التخلص منها يؤدي إلى التهاب الجلد مسببا الحكة المزعجة.