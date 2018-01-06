احذر.. إدمان ألعاب الفيديو "مرض"

قررت منظمة الصحة العالمية اعتبار الإدمان على ألعاب الفيديو مرضاً، وفق ما أعلن متحدث باسمها في جنيف.

وقال طارق جسارفيتش، في مؤتمر صحافي، إن المخاطر المتصلة بـ"اضطراب ألعاب الفيديو ستضاف إلى القائمة الحادية عشرة للتصنيف الدولي للأمراض التي ستصدر في حزيران/يونيو".

وتستند هذه القائمة إلى خلاصات خبراء صحة في كل العالم.

يشار إلى أن هذا الاضطراب هو "سلوك مرتبط بألعاب الفيديو، سواء عبر الإنترنت أم لا، يتصف بفقدان السيطرة وإيلاء اللعب أهمية متزايدة مقارنة مع الأنشطة الأخرى، بحيث تصبح في مركز الاهتمام"، ومن الأعراض الأخرى "مواصلة اللعب وزيادة الوقت المخصص له رغم ظهور تبعات سلبية".

من جهتهم، يقول خبراء منظمة الصحة إن تشخيص الإصابة بهذا الاضطراب يشترط أن يكون الشخص مدمناً بشكل غير عادي على ألعاب الفيديو لمدة عام على الأقل، بحسب المتحدث الذي لفت إلى أنه من المبكر تقدير حجم هذه المشكلة.

ورغم عدم وجود إحصاءات كافية، يُجمع خبراء الصحة على أن هذه الظاهرة باتت مشكلة، وأن إدراجها في قائمة الأمراض هو خطوة جيدة.