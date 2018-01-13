11 حقيقة مذهلة عن الجزر ستجعلكم تدمنون تناوله!

يمثل #الجزر غذاء صحياً ومثالياً يعشقه الكثيرون من مختلف المراحل العمرية، وذلك لمذاقه السكري المقرمش اللذيذ وفوائده الصحية العديدة.

ويحتوي الجزر على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الهامة للجسم، مثل #البيتا_كاروتين، فيتامين A، والمعادن، وكميات وفيرة من المواد المضادة للأكسدة.

وتعمل هذه المغذيات المتوفرة في هذا الخضار برتقالي اللون على خفض مستويات الكولسترول، وتحسين النظر وصحة العين، كما تساعد مادة الكاروتين المضاد للأكسدة والموجودة في الجزر على الحد من خطر الإصابة بالسرطان.

وإليكم فيما يلي 11 حقيقة مذهلة عن الجزر ستجعل عشاقه يتمسكون بتناوله بكثرة، وستشجع الآخرين على البدء في تناوله باستمرار، حسب ما جاء في موقع "بولدسكاي" المعني بالصحة:

1- سعرات حرارية قليلة

يحتوي الجزر على القليل من الدهون والبروتينات ويتباين محتوى الماء به من حوالي 86 إلى 95%، كما يحتوي الجزر على 10% فقط من الكربوهيدرات، فالجزرة متوسطة الحجم تحتوي على 25 سعرة حرارية مع 4 غرامات فقط من الكربوهيدرات القابلة للهضم.

2- ألياف قابلة للذوبان

يحتوي الجزر على الألياف القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء هضم السكر والنشا، كما يحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان تقلل من خطر الإمساك وتحافظ على صحة الأمعاء.

3- غني بالبيتا كاروتين

يعتبر الجزر من الخضراوات الغنية بمركب البيتا كاروتين وهو أحد مضادات الأكسدة القوية جداً، كما أنه غني أيضا بفيتامين A. فكل 100 غرام من الجزر الطازج يحتوي على 8.285 ميكروغرام من البيتا كاروتين و16.706 وحدة دولية من فيتامين A. هذا بالإضافة إلى مركبات الفلافونويد المتوفرة في الجزر والتي تعمل على حماية الجلد والرئة.

4- توفير جميع المعادن اللازمة

هل تعلم أن الجزر يمكن أن يوفر لك جميع المعادن اللازمة للحفاظ على صحتك؟ وذلك لاحتوائه على النحاس والمنغنيز والكالسيوم والحديد والفوسفور والبوتاسيوم والماغنيسيوم. لذا فإن تناوله على أساس يومي سوف يساعدك على تلبية الاحتياجات المعدنية اليومية لجسمك.

5- جذور الجزر غنية بفيتامين C

تحتوي جذور الجزر الطازجة على كمية جيدة من فيتامين C وتوفر حوالي 9% من النسبة الموصى بتناولها يومياً. ويساعد فيتامين C الجسم على الحفاظ على صحة الأنسجة الضامة والأسنان واللثة.

6- طعام جميع الأوقات

يعتبر الجزر من الخضراوات القليلة التي يمكن استخدامها في كل أنواع الطهي كما يمكن تناولها نيئة أيضاً. يمكن طهي الجزر مع كافة أنواع الخضراوات مثل الفاصوليا الخضراء والبطاطس والبازلاء في مجموعة متنوعة من الوصفات الشهية، كما يمكن أيضاً استخدامها لصنع الحلويات ككعكة الجزر.

7- فوائد طبية

غالباً ما يستخدم عصير الجزر في علاج أنواع معينة من الأمراض، وذلك بفضل خصائصه الطبية الدوائية المتميزة.

8- الجزر الصغير ليس من أنواع الجزر

في حقيقة تعد مذهلة للغاية، لا يعد الجزر الصغير أو ما يسمى "بيبي كاروت" نوعا من الجزر، فهو ثمرة أخرى لا تحمل نفس خصائص أو نكهة الجزر الأكبر حجما.

9- الجزر ليس برتقاليا فقط

من المعروف أن الجزر برتقالي اللون، وهذا ما اعتدنا عليه، لكن الجزر يأتي بألوان عديدة أخرى منها الأبيض، والأصفر والأرجواني الداكن. ومن المذهل أيضا أن هناك حوالي 20 نوعا من الجزر في جميع أنحاء العالم.

10- الجزر المطبوخ أكثر فائدة

يعتبر الجزر المطهي أكثر فائدة من النيئ، وذلك لأن الطهي يجعله لينا سهلا في الهضم، الأمر الذي يجعل امتصاصه في الجسم أسرع وأكثر فائدة.

11- أوراق الجزر مفيدة أيضاً

قد لا يخطر ببال أحد أن أوراق الجزر يمكن تناولها، لكن اتضح أنها تحتوي على قائمة مثيرة للإعجاب من المواد الغذائية الغنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن.