10 فوائد مذهلة لشرب الماء الدافئ يوميا!

كلنا يعي تماما ضرورة وفوائد #شرب_الماء لجسم الإنسان، وأنه يتعين على الشخص تناول ما يتراوح بين 7 إلى 8 أكواب من الماء يوميا للحفاظ على الصحة بشكل عام، لكن ما قد لا يعرفه كثير منا هو أن تناول #الماء_الدافئ وخاصة في الصباح يعد علاجاً صحياً شاملاً للعديد من الأمراض.

وإليكم فيما يلي 10 فوائد مذهلة لتناول الماء الدافئ المائل للسخونة ستجعلكم تحرصون على تناوله طوال اليوم، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة:

1- تهدئة الجيوب الأنفية

يخفف البخار المنبعث من الماء الساخن انسداد الجيوب الأنفية والصداع المصاحب لالتهابها، كما أن شرب الماء الساخن يمنع تراكم المخاط.

2- تحسين أداء الجهاز الهضمي

يعزز شرب الماء الساخن يوميا من أداء الجهاز الهضمي، حيث إن مرور الماء الدافئ من خلال المعدة والأمعاء يجعل الجهاز الهضمي رطبا وأكثر قدرة على التخلص من الفضلات.

3- تهدئة الجهاز العصبي

يعمل شرب الماء الساخن على تهدئة الجهاز العصبي الأمر الذي يجعل الشعور بالألم أقل، خاصة لدى من يعانون من التهاب المفاصل.

4- علاج الإمساك

رغم أن الإمساك يعد مشكلة شائعة يعاني منها الكثير من الناس، إلا أن شرب كوب من الماء الساخن يساعد الأمعاء في الانقباض والتخلص من الفضلات.

5- إنقاص الوزن

يساعد تناول كوب من الماء الدافئ مع بضع قطرات من الليمون صباحاً في تحسين عملية التمثيل الغذائي للجسم، مما يعطي الجسم القدرة على حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم وبالتالي إنقاص الوزن بفاعلية.

6- تنقية الجسم من السموم

ينشط تناول الماء الدافئ بشكل يومي الغدد الصماء في الجسم وبالتالي يفرز الجسم بشكل سليم العرق الذي يخلصه من السموم.

7- مسكن طبيعي للألم

يزيد شرب الماء الدافئ من تدفق الدم إلى الأنسجة، مما يسمح للعضلات بالاسترخاء، وهذا يخفف جميع أنواع الألم من آلام المفاصل لتقلصات الطمث، وغيرها.

8- النوم بشكل جيد

إذا كان لديك صعوبة في النوم، فعليك بتناول كوب من الماء الدافئ قبل الذهاب إلى الفراش، فسوف تساعدك على النوم بشكل أسرع.

9- تخفيف الإجهاد

إذا كنت تعاني من ضغوط العمل والحياه، فعليك بتناول الماء الدافئ لتخفيف مستويات الإجهاد بالجسم.

10- ترطيب الجسم

يحافظ شرب الماء الدافئ طوال اليوم على رطوب الجسم، مما يقيك من مشاكل جفاف الجسم والتي تتمثل في زيادة معدل ضربات القلب، الغثيان، التعب والصداع.