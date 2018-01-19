القرفة تتفوق على البصل والثوم في القضاء على الفيروسات

تتفرد #القرفة بفاعلية القضاء على الفيروسات التي تهدد حياة الإنسان، بحسب ما أكدته دراسة أميركية في جامعة تورو، التي بينت أن خصائص القرفة تتفوق على عصارات البصل والثوم والفلفل والليمون، وكذلك الكاكاو والزعفران الإسباني.

واختبر العلماء خاصية القرفة على فيروس PHI X وهو من الفيروسات الخطيرة على حياة الإنسان والحيوان.

وقد نجح سائل يحوي 5 ملغ من القرفة في القضاء على الفيروس خلال 10 دقائق فقط وبشكل تام. كما أتلف محلول القرفة غلاف الفيروس البروتيني، الأمر الذي يمنع تكاثره ونشاطه.

وبناء على تلك النتائج، ينصح العلماء بتناول ملعقة طعام أو اثنتين من القرفة يومياً للوقاية من الأمراض التي تسببها الفيروسات.