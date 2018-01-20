لتحسين المزاج.. عليك بهذه الأطعمة الـ10!

هل تبادر إلى ذهنك يوماً أن حالتك المزاجية ترتبط بشكل مباشر بنوع الطعام الذي تتناوله؟

إذا كانت إجابتك لا، فإليك المفاجأة.. فقد أثبتت دراسات عدة أن الجسم يتفاعل بشكل مختلف مع كل نوع من أنواع الطعام مما يكون له تأثير مباشر على الحالة المزاجية للشخص.

وعلى سبيل المثال، إذا اتبع الشخص حمية غذائية تفتقر إلى الأطعمة الصحية الهامة للجسم، سيتأثر مزاجه سلباً، ما سيؤثر على جهازه المناعي.

إليكم فيما يلي 10 أنواع من الأطعمة، تعمل على تحسين المزاج بشكل طبيعي، وفق ما جاء في موقع "بولدسكاي" المعني بالصحة:

1 - سمك السلمون

يتميز سمك #السلمون باحتوائه على المواد الغذائية المطلوبة لتوفير الطاقة للجسم، وعلى رأسها أحماض أوميغا 3 الدهنية، كما أن الأسماك الدهنية بشكل عام تعزز من إنتاج هرمون الدوبامين المسؤول عن تحسين المزاج.

2 - الشوكولاتة

لطالما ارتبطت #الشوكولاتة، بحسب دراسات عديدة، بتحسين مزاج الإنسان، حيث ثبت أن تناول الشوكولاتة الداكنة يومياً يخفض مستوى الهرمونات المسببة للقلق والتوتر، وعلى رأسها هرمون الكورتيزول.

3 - الأفوكادو

يتميز #الأفوكادو بفوائد صحية عديدة، منها المحافظة على صحة القلب وتحسين الهضم وغيرها، لكن المذهل أن هذه الفاكهة تتميز أيضاً بقدرتها على موازنة الهرمونات بالجسم، مما يدفع الدماغ لإفراز مواد كيميائية تجعل الإنسان بحالة مزاجية ممتازة.

4 - العنب

يحتوي #العنب على كميات وفيرة من مضادات الأكسدة، من بينها مركبات الفلافونويد التي تساعد على تحسين الحالة المزاجية والتخلص من الاكتئاب.

5 - المكسرات

تحتوي #المكسرات على كميات وفيرة من مادة السيروتونين التي تعزز إنتاج هرمون السيروتونين أو هرمون السعادة بالجسم، ما يساعد في التخلص من الشعور بالاكتئاب.

6 - السمسم

بفضل احتوائها على مجموعة متكاملة من الأحماض الأمينية، تساعد حبوب #السمسم في تحسين المزاج بشكل فوري.

7 - الفطر

يحتوي #الفطر على كميات وفيرة من فيتامين B6، الذي يساعد على إفراز مادة السيروتونين، ما يؤدي إلى تحسن مزاج الإنسان.

8 - الفراولة

تعد #الفراولة أحد أفضل الأطعمة في تحسين المزاج، وذلك بفضل احتوائها على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين A وفيتامين C والمنغنيز، والتي تعزز من إنتاج هرمون السعادة بالمخ.

9 - الكينوا

تحتوي #الكينوا على كمية كبيرة من الأحماض الأمينية التي تعتبر مصدراً كاملاً للبروتين والفولات والماغنيسيوم والفوسفور والمنغنيز، ولأن هذه المعادن تعمل على تعزيز طاقة الإنسان وتحسين مزاجه فإن إضافة الكينوا للفطائر والسلطات وغيرها من الأطباق يضمن لكم مزاجاً جيداً.

10 - جوز الهند

يحتوي #جوز_الهند والسائل الموجود بداخله على كميات كبيرة من المغذيات المفيدة الكفيلة بتحسين حالتك المزاجية فور تناولها.