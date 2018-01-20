9 عادات يومية تقضي على جهازك المناعي.. فامتنع عنها فورا

يعتبر الجهاز المناعي خط الدفاع الأول والدرع الواقية ضد الفيروسات والعدوى التي نتعرض لها طوال الوقت. وبطبيعة الحال، فإن الجهاز المناعي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعادات والممارسات التي يقوم بها الجسم. فكلما زادت قوة الجهاز المناعي، زادت قدرة الجسم على مواجهة الأمراض وتفادي العدوى.

وبعيداً عن الأطعمة العديدة التي قد تؤذي مناعة الجسم، فإن هناك مجموعة من العادات اليومية التي تؤثر بالسلب على مناعة جسمك، وتضره ضرراً بالغاً، وذلك على ذمة موقع "بولدسكاي" المعني بالشؤون الصحية. فهناك 9 عادات يتبعها الكثيرون دون أن يدركوا أنها تدمر جهازهم المناعي، وهي:

1) السهر لوقت متأخر

فقد أثبتت أحدث الدراسات العلمية أن السهر لوقت متأخر ليلاً، سواء لممارسة بعض الأعمال أو حتى لمشاهدة التلفزيون، فإن ذلك يدمر جهاز المناعة بالجسم. فالسهر يقضي على الخلايا المسؤولة عن حماية الجسم ضد الأمراض، والمعروفة باسم الـ"سيتوكينات".

2) إهمال النظافة الشخصية

الكثيرون لا يعطون الاهتمام اللازم بإجراءات النظافة الشخصية، والتي تشمل على سبيل المثال غسل اليدين باستمرار، خاصة قبل تناول الوجبات، والاستحمام اليومي، ومراعاة النظافة أثناء طهي الطعام. تلك الإجراءات لا تستغرق أكثر من دقائق معدودة، إلا أن إهمالها يعرض الجسم للجرائيم الخطيرة.

3) المشاركة في استخدام الأدوات

هي أيضاً من العادات السيئة، فالكثير من الأخوات أو الأصدقاء، مثلاً، يتشاركون في استخدام الملابس أو المناشف أو أدوات تصفيف الشعر.. وكلها عادات تنقل الأمراض والعدوى بمنتهى السهولة. كما أن استخدام الأدوات العاملة مثل مقابض الحمامات العامة أو عربات التسوق تنقل الأمراض أيضاً، لذا فمن الضروري غسل اليدين جيداً بعد استعمال تلك الأدوات العامة.

4) التناول المفرط للسكر

الاستخدام المفرط للسكر المكرر يضر بصحة الجسم، فهو يضعف من قدرة الجسم على محاربة الجراثيم، كما أن السكر يمنع امتصاص خلايا الدم البيضاء لفيتامين "C"، مما يضر بمناعة الجسم. لذا ينصح الأطباء وخبراء التغذية باستخدام المصادر الطبيعية للسكر مثل الفاكهة، لإشباع احتياجات الجسم للسكريات.

5) إهمال شرب الماء

إن إهمال شرب كميات كبيرة من الماء يؤدي إلى مشاكل وعواقب وخيمة، تنعكس بالطبع على الجهاز المناعي. فمن الطبيعي أن يشرب الإنسان من 8 إلى 10 أكواب من الماء يومياً، لضمان الحفاظ على الجهاز المناعي للجسم.



6) التواجد بمكان به مدخنون

حتى إذا كنت لا تدخن، فإن تواجدك في مكان به مدخنون يعرض جهازك المناعي للخطر. فالتدخين السلبي يكبح جهازك المناعي ويؤثر سلبياً على قدرة الأجسام المضادة على حماية جسمك من الأمراض.

7) تناول الوجبات السريعة

فالوجبات السريعة غنية بالدهون الضارة والزيوت غير الصحية، مما يعرض أجسامنا للسمنة ويدمر أجهزتنا المناعية. فالسمنة تمنع خلايا الدم البيضاء من التكاثر وتؤثر سلبياً على انتاج الأجسام المضادة التي تعتبر بمثابة درعك الواقية ضد العدوى.



8) الإفراط في شرب الكافيين

الإفراط في تناول الكافيين له نفس الآثار المضرة الناتجة عن الإفراط في النيكوتين الموجود في السجائر. فالإفراط في الكافيين يحفز الجهاز المناعي في الجسم ويزيد من معدل التوتر، ما يؤثر سلبياً على الجهاز المناعي.

9) عدم استخدام الكريمات الواقية من الشمس

فلا يجب الاستيهانة بهذا الأمر على الإطلاق، حيث إن عدم استخدام الكريمات الواقية من أشعة الشمس الضارة قد يؤدي للإصابة بأمراض جلدية عديدة ومنها السرطان. فلا ضرر في التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر للحصول على فيتامين "D"، لكن الإفراط في تعرض الجسم لآشعة الشمس يدمر الجهاز المناعي.