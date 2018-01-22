دراسة صادمة.. الإنفلونزا قد تسبب الـ"باركنسون"

تنتشر #الإنفلونزا على نطاق واسع في الشتاء في مختلف أنحاء العالم، ويزداد خطرها مع ظهور سلالات جديدة من الفيروسات التي تسببها.

ووفقاً لدراسة أميركية جديدة قد تسبب الإنفلونزا مرض #باركنسون.

وتوصل العلماء إلى أن ما يسمى "إنفلونزا الخنازير" أو سلالة "H1 N1" يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بباركنسون، هذا النوع نشيط هذا الموسم في #أوروبا، وقد تسبب منذ ظهوره عام 2009 في وفاة 300 ألف شخص في مختلف بلدان العالم.

ويجعل #الفيروس المصاب ضعيفا أمام السموم التي تسبب مرض باركنسون. كما أنه يؤدي إلى ضعف عضلي وعلى مستوى الحركة.

ويتوقع #الخبراء أن يبلغ وباء الإنفلونزا ذروته هذا الموسم نهاية الشهر الجاري، وذلك بسبب زيادة عدد المصابين في بريطانيا بنسبة 35% خلال الأيام القليلة الماضية.