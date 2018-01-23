دراسة طبية: هكذا تؤثر الوجبات السريعة على جهازك المناعي

أظهرت دراسة طبية حديثة أن #الوجبات_السريعة تسبب أضراراً بالغة لجهاز #المناعة في جسم الإنسان، وهو ما يعني أنها تجعل الشخص على المدى الطويل أكثر عرضة للإصابة بالأمراض على اختلاف أنواعها.

وبحسب الدراسة التي أجراها علماء في جامعة بون الألمانية واطلعت "العربية.نت" على نتائجها عبر العديد من وسائل الإعلام الغربية فإن الوجبات السريعة تؤثر سلباً على جهاز المناعة، بعد أن تبين أن الطعام الذي يحتوي على كميات عالية من الدهون والسعرات الحرارية يجعل الجسم أكثر قابلية للإصابة بالالتهابات البكتيرية، ما يعني في النهاية أن جهاز المناعة يُصبح أقل فعالية في جسم الإنسان.

وعلى الرغم من أن الأطباء والعلماء تحدثوا مراراً عن أضرار الوجبات السريعة و #النظام_الغذائي غير الصحي الذي ينتشر في العالم الغربي، وينتقل تدريجياً إلى مختلف أنحاء العالم، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يجري الحديث فيها عن أضرار تتعلق بجهاز المناعة، بما يؤدي إلى مشاكل صحية أكبر من المتوقع على المدى الطويل.

ورأى الباحثون أن الوجبات السريعة تؤدي إلى الإصابة بأمراض السكري وتصلب الشرايين أيضاً على المدى الطويل، إضافة إلى عدد من الأمراض الأخرى التي تنتشر في المجتمعات ذات النمط الاستهلاكي الغربي.

وأجرى العلماء تجاربهم على فئران من أجل معرفة تأثير "النظام الغذائي الغربي" على الجسم فخلصوا إلى هذه النتائج، التي أظهرت أيضاً أن هذا النظام يؤدي إلى تطوير الالتهابات البكتيرية في الجسم.

وقالت أنيتا كريست، وهي الباحثة التي قادت هذا البحث الطبي إن "النظام الغذائي غير الصحي يقود إلى ارتفاع غير متوقع في عدد من الخلايا في الدم التي تؤثر على جهاز المناعة"، مشيرة إلى أن "هذا كان مؤشراً على وجود ارتباط بالخلايا المناعية في النخاع العظمي".

ويحذر الأطباء على الدوام من أن الوجبات السريعة التي تتضمن نسباً عالية من الدهون والكربوهيدرات تؤدي إلى إصابة الأشخاص بالنوبات القلبية والجلطات وتصلب الشرايين، إضافة إلى أنها يمكن أن تطور القابلية في جسم الإنسان للإصابة بمرض السكري.