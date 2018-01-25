كيف تتحرك الأفكار في دماغنا؟

وضع علماء الأعصاب في جامعة كاليفورنيا خريطة بصرية مفصلة لحركة الأفكار عبر أقسام الدماغ، واستطاعوا تحديدَ مهام وعمل أقسام الدماغ المتعددة والتي تشارك في تشكيل وانتقال الأفكار عبر قشرة الفص الجبهي.

وحدد الباحثون في جامعة كاليفورنيا مهام أقسام الدماغ التي تشارك في تشكيل وانتقال الأفكار عبر قشرة الفص الجبهي، تلك المنطقة التي تبقى نشيطة طوال عملية التفكير.

وتعد قشرة الفص الجبهي مركز معالجة البيانات وهي تعكس تزامن نشاط الخلايا العصبية في أجزاء الدماغ الأخرى.

وراقب العلماء نشاط أقسام الدماغ وتبين أن تكوين الأفكار البسيطة والمعقدة يستغرق زمنا ما في الدماغ البشري ويسبب تفاعلات متباينة في الخلايا العصبية.

كما أظهر التخطيط الكهربائي للدماغ أن الأفكار الأكثر تعقيدا تتطلب مشاركة أوسع لأقسام الدماغ المختلفة.

وأظهرت التجارب أيضا مشاركة الفص الصدغي المسؤول عن السمع والرائحة ومشاركة القسم القذالي والجداري والجبهي في المهام المتعلقة بالرؤية.