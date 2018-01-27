احذروا من السكر.. أطباء فرنسا ينددون بحسومات "نوتيلا"

لم تلق التخفيضات التي أجريت على أسعار علب "نوتيلا" في عدة متاجر كبرى في #فرنسا، وتسببت بتدافع وتضارب للتسابق على الشراء، استحسان طلاب #طب_الأسنان في البلد، الذين نددوا بـ "عدم اتساق" جهود الحدّ من استهلاك السكر.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الوطني لطلاب طب الأسنان "يونيسد"، الجمعة: "ماذا سيحل بحملة مكافحة التدخين لو قامت مكاتب بيع السجائر بتخفيض الأسعار بنسبة 70 % بين ليلة وضحاها؟".

ودعا الاتحاد، السلطات وسلسلة متاجر "انترمارشيه" التي أطلقت حملة الحسومات إلى "تدارس فكرة فرض ضريبة على #المنتجات_السكرية"، بعد فرض ضريبة على #المشروبات_المحلاة.

وتساءل: "ماذا ينفع مجهود طلاب علوم الصحة إن لم تتطرق الدولة جديا إلى مسألة الوقاية بكل تفاصيلها؟".

وذكّرت النقابة بتوصية منظمة الصحة العالمية التي تنصح بعدم استهلاك أكثر من 25 غراماً من السكر يوميا.

وتقدّم متاجر "انترمارشيه" من الخميس إلى السبت حسومات بنسبة 70 % على كريمة الشوكولا للدهن من ماركة "نوتيلا"، التي تصنعها مجموعة "فيريرو" الإيطالية. وباتت العلبة التي تبلغ زنتها 950 غراما تباع بسعر 1,41 يورو بدلا من 4,50.

وأعربت "ف #يريرو" عن عدم رضاها عن هذه الحملة التي تسببت بتدافع شديد في أوساط الزبائن المتهافتين على هذه المنتجات.