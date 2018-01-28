تحذير.. 10 أطعمة ومشروبات لا تتناولها بهذه الأوقات أبدا

من الجيد اتباع نظام غذائي متوازن ومحاولة الحفاظ على عادات صحية خاصة بتناول الوجبات، وذلك للحفاظ على وزن مثالي وصحة أفضل.. لكن هل فكرت يوماً أنك ربما تكون بالفعل تتناول أطعمة صحية بغرض إنقاص وزنك ومع ذلك فإنك مازلت تعاني من إضافة الكيلوغرامات إلى وزنك الزائد؟ الإجابة عن هذا السؤال ربما تكمن في أنك تتناول هذه الأطعمة والوجبات "الصحية" في الوقنت الخطأ.

نعم.. بالفعل.. فتناول بعض الوجبات في غير وقتها قد يتسبب في حدوث عسر هضم وإمساك ومشاكل أخرى متعلقة بالمعدة والأمعاء. المشكلة أن الكثيرين لا يعرفون الأوقات الصحيحة لتناول الأطعمة.

لذا، وبحسب ما ورد في موقع "بولدسكاي" المعني بالشؤون الصحية، وعلى لسان خبراء التغذية، فإنه من المهم جداً معرفة الأوقات المناسبة لتناول أطعمة بعينها حتى تتم السيطرة على أنظمتك الغذائية. وقد حذر الخبراء من تناول 10 أنواع من الأطعمة في غير أوقاتها الصحيحة، وإلا أتت بنتائج عكسية تماماً.

1 - الموز

الموز غني بمعدلات الحموضة "antacids" ولذا فهو يساعد في تخفيف الشعور بحرقة المعدة. وتناول الموز خلال النهار مفيد جداً ويمد الجسم بالطاقة المطلوبة لممارسة أنشطته، إلا أن تناول الموز ليلاً يتسبب في عدة مشاكل ومنها ظهور أعراض البرد والسعال، لذا يجب تجنب تناول الموز في الليل.

2 - الزبادي

إن تناول الزبادي خلال ساعات النهار يسهل من عملية الهضم ويعزز من صحة المعدة. إلا أن تناول الزبادي في الليل يحث على ظهور الحرارة في الجسم ويسبب الحرقة (الحموضة) وبعض المشاكل الهضمية الأخرى. كما أنه قد يؤثر على مجرى التنفس ويسبب ظهور أعراض البرد والسعال.

3 - الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بالفوائد، إلا أنك تستفيد من تلك الفوائد فقط إذا تناولته في الوقت المناسب. فتناول الشاي الأخضر على معدة فارغة في الصباح يؤدي إلى الشعور بالحرقة والجفاف، لما يحتويه من كافيين. لذا فمن الأفضل تناوله على مدار اليوم وبعد تناول الطعام.

4 - الأرز

ابتعد قدر الإمكان عن تناول الأرز ليلاً.. فبحسب خبراء التغذية، فإن تناول الأرز في ساعات الليل يزيد من الشعور بالانتفاخ ويسبب اضطرابات في النوم. كما أن تناول الأرز ليلاً يسبب السمنة، حيث إنه غني بالنشا ويحتاج مدة طويلة للهضم.

5 - الحليب

يحتوي الحليب على فوائد غذائية عديدة، إلا أن شرب الحليب خلال ساعات النهار عادة ما يسبب الكسل، لأنه يحتاج لوقت طويل للهضم. بينما تناول كوب من الحليب ليلاً يساعد الجسم على الاسترخاء، كما أن عناصره الغذائية المفيدة يتم امتصاصها بالكامل وبفعالية كبيرة.

6 - التفاح

التفاع، كما نعرف، غني بالفوائد ومضادات الأكسدة. تناول التفاح في المساء يسبب الحرقة، لأنه يزيد من مستويات الحموضة في المعدة، إلا أن تناوله في ساعات النهار يعزز من أداء الأمعاء لمهامها.

7 - الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة غنية بالمركبات العضوية التي تعزز صحة الجسم وتقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب. إلا أن تناول الشوكولاتة الداكنة ليلاً يأتي بالعكس تماماً، فهي تسبب المزاج السيئ وتقلل ضغط الدم، نظراً لأنها قليلة السكر وغنية بالكاكاو.

8 - القهوة

الكثيرون قد يلجأون لشرب القهوة مساء لمساعدتهم على الاستيقاظ، خاصة أصحاب الدوامات الليلية، إلا أن هذه العادة سيئة للغاية، بحسب خبراء التغذية. فتناول القهوة في ساعات المساء يسبب اضطرابات في الهضم، كما أنها تسبب الأرق نظراً لاحتوائها على الكافيين. فمن الأفضل تناول القهوة خلال اليوم.

9 - عصير البرتقال

عصير البرتقال غني بفيتامين "C" وتناوله أثناء ساعات النهار يمد الجسم بالطاقة ويعطي شعوراً بالحيوية، كما أنه يزيد من معدل الحرق في الجسم، وذلك لأنه أيضاً غني بحمض الفوليك وفيتامين "D"، إلا أن تناول عصير البرتقال ليلاً يسبب الحرقة نظراً لأنه يزيد من معدل الحموضة في المعدة.

10 - العصائر المخفوقة

إذا شربت العصائر المخفوقة الغنية بالسكر في الصباح فهذا جيد ويساعدك في زيادة الطاقة بجسمك، ويحافظ على نشاطك طيلة اليوم. إلا أنك إذا تناولت تلك المشروبات ليلاً، فإن ذلك سيسبب لك زيادة في الوزن، لأن الجسم لا يقوم بأي أنشطة ليلاً، فحاول الابتعاد عنها أثناء ساعات الليل.