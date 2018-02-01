8 أطعمة لا تتناولها أبداً دون طهي.. ومنها عسل النحل

الكثيرون يفضلون الرجوع للطبيعة وتناول بعض الأطعمة على شكلها الخام، أي بدون طهي، لضمان الاستفادة القصوى من عناصرها الغذائية، إلا أن الأطباء وخبراء التغذية يحذرون من تناول بعض الأطعمة بعينها دون طهي، حيث إن ذلك سيسبب مشاكل كثيرة على صحة الجسم.

والقائمة تشمل العديد من الخضراوات والفواكه والحبوب وحتى الحليب. وعلى ذمة موقع "بولدسكاي" المعني بالصحة، هناك 8 أنواع بالأخص لا يجب تناولها دون طهي، وهي:

1) البطاطس

يحذر خبراء التغذية من خطر تناول ثمرة البطاطس نيئة بدون طهي، حيث إن تناولها في شكلها الخام يسبب تكون الغازات في المعدة مما تنتج عنه آلام شديدة، وشعور بالغثيان وكذلك صداع نظراً لاحتواء البطاطس على نوع من السموم يسمى "سولانين" لا يمكن التخلص منه إلا عن طريق الطهي سواء بالشوي أو القلي أو الغليان.

2) الفاصوليا

هي من الأطعمة الغنية بالبروتين ومضادات الأكسدة، إلا أنها يجب أن يتم غليها وطبخها جيداً قبل تناولها، وذلك لأن تناولها في شكلها الطبيعي دون طهي يسبب الغثيان والقيء والإسهال وبعض المشاكل الهضمية نظراً لاحتوائها على إنزيم يتسبب بتلك الأعراض المرضية. فالفاصوليا يجب أن تنقع في الماء لعدة ساعات قبل طهيها، للتخلص من ذلك الإنزيم.

3) عسل النحل

لا يوجد أي ضرر من تناول عسل النحل الذي نقوم بشرائه من السوبرماركت، وذلك لأنه مبستر وآمن للاستهلاك. إلا أن الأشخاص الذين يتناولون عسل النحل العضوي، يجب أن يحذروا لأن بعض هذه الأنواع الخام ستسبب لهم المشاكل لأنها غير مبسترة. فعسل النحل الخام يحتوي على إنزيم يعرف باسم "غريانوتوكسين" والذي قد يسبب التسمم الغذائي.

4) الحليب

الحليب، مثل عسل النحل، عندما نشتريه من المحال، فليس هناك أي ضرر لأنه معالج وآمن للاستهلاك، إلا أن بعض الأشخاص الذين يفضلون تناول الأغذية والمشروبات العضوية، قد يتناولون الحليب في صورته الخام فوراً بعد حلبه من الأبقار، وهنا يكمن الضرر. فالحليب بصورته الخام قد يحتوي على السالمونيللا والإيكولاي وغيرها من الميكروبات الضارة جداً بالصحة.

5) البروكلي

الكثيرون يلجؤون لإضافة البروكلي بصورته الخام الخضراء إلى أطباق السلطة نظراً لفوائده العديدة، إلا أن البروكلي الخام في الحقيقة يحتوي على نوع من السكر صعب الهضم والذي قد يسبب مشاكل هضمية. لذا يفضل طهي البروكلي قبل تناوله.

6) الزيتون

الزيتون من الأطعمة اللذيذة التي يتناولها الجميع، وعادة ما نشتريها من السوبرماركت سواء معبأ أو من قسم المخللات، وكلها صور آمنة للاستهلاك. إلا أن تناول الزيتون مباشرة بعد قطفه قد يضر بالصحة، لأن الزيتون الخام يحتوي على مركب يسمى "أوليوروبين" والذي يسبب التسمم الغذائي.

7) الفطر

الفطر من الأطعمة المحببة أيضاً نظراً لفوائده المتعددة، لذا فهو يدخل في العديد من الأطباق الشهية. إلا أن الفطر يجب عدم تناوله أبداً قبل الطهي، لأن تناول الفطر في صورته الخام يحتوي على العديد من الميكروبات التي قد تسبب المشاكل الهضمية والتسمم الغذائي في بعض الأحيان.

8) البيض

الجميع يحب أطباق البيض المختلفة المطهوة بطرق متعددة ومبتكرة، خاصة على وجبة الفطور، إلا أن هناك أشخاصا يفضلون خفق البيض بصورته الخام وتناوله كمشروب مباشرة، إلا أن ذلك قد يسبب مشاكل كبيرة بالصحة، وذلك لأن تناول البيض الخام غير المطهي قد يحتوي على السالمونيللا وأنواع أخرى من البكتيريا الضارة بالصحة.