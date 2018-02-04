للفتيات.. هذه أضرار استخدام الماكياج أثناء الرياضة

تمارس الكثير من الفتيات الرياضة بكامل أناقتهن بوضع الماكياج والماسكار غير مكترثات بالنتائج السلبية لذلك على البشرة، هذا وحذر أطباء من ترك مستحضرات التجميل على الوجه أثناء ممارسة التمارين الرياضية، ما قد يسبب أضرارا كبيرة على البشرة لإنها تغلق المسام وتمنع التعرق، وفق ما نشرته صحيفة "الميرور".

وبحسب الأطباء، فإن الجسم بحاجة إلى العرق لتبريد الجسم باستمرار أثناء ممارسة الرياضة. لكن، عندما تتفتح مسام البشرة بينما تغطيها طبقة من مستحضرات التجميل، تنحصر الشوائب، وتتراكم الأوساخ على المسام مكونة البثور السوداء.

وقالت الدكتورة بريثي دانيال، المديرة الطبية في عيادة أطباء لندن، إن "العرق يحتاج للتبخر لتبريد الجسم وتخليصه من الشوائب، ولكن منع هذه العملية بإغلاق المسامات، يمكن أن يسبب فرط نمو الميكروبات مثل بكتيريا حب الشباب ما يسبب البقع وتطور الحبوب الصغيرة وزيادة حجمها".

ونصحت دانيال بإزالة مستحضرات التجميل قبل بدء التمارين الرياضية ثم غسل الوجه مرة أخرى بعد الانتهاء.