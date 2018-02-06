تحذير للمدخنين.. الشاي الساخن يصيبكم بسرطان المريء

حذّرت دراسة صينية المدخنين والمدمنين على تعاطي الكحول من أن تناول الشاي وهو ساخن جداً يمكن أن يزيد من خطر إصابتهم بسرطان المريء.

الدراسة أجراها باحثون من "مؤسسة العلوم الطبيعية الوطنية الصينية"، ونشروا نتائجها، الثلاثاء، في دوريةAnnals of Internal Medicine العلمية.

وقال الباحثون إن سرطان المريء مرتبط بشكل عام بتعاطي الكحول والتدخين، لكن احتمالية إصابة الشخص بالمرض ستتضاعف 5 مرات إذا ما تناول الشاي الساخن جدًا مع مشروب كحولي، وستتضاعف مرة واحدة إذا ما تناوله أثناء التدخين.

وفي دراسة هي الأكبر من نوعها، تابع الباحثون أكثر من 456 ألف شخص في الصين تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عاماً، لفترة امتدت إلى 9 سنوات ونصف.

وطلب الباحثون من المشاركين الذين شربوا الشاي أسبوعياً وصف درجة الحرارة بالـ"دافئة" أو الـ"ساخنة" أو الـ"ساخنة جداً"، بالإضافة إلي عاداتهم مع التدخين وشرب الكحول، وخلال فترة الدراسة أصيب حوالي 1700 شخص بسرطان المريء.

ووجد الباحثون أنه بالنسبة للأشخاص الذين يدخنون التبغ أو يشربون الكحول، وكلاهما معروف أنه يسبب سرطان المريء، فإن شرب الشاي "الساخن" أو "الساخن جداً" يجعل من خطر الإصابة بسرطان المريء أعلى من ذلك.

وقال لجون لف، أستاذ علم الأوبئة والإحصاء الحيوي في جامعة بكين، وقائد فريق البحث "إن تناول الشاي الساخن ساهم في الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الذين يدخنون ويتعاطون الكحول بشكل مفرط"، لكنه أضاف أن تناول الشاي الحار أو الساخن جداً، لم يكن بحد ذاته مؤشراً على سرطان المريء، لكن الخطر ظهر فقط لدى من يدخنون السجائر أو يتعاطون الكحول.

وأشار إلى أن الامتناع عن تناول الشاي الساخن قد يكون مفيداً لمنع الإصابة بسرطان المريء بين الأشخاص الذين يتعاطون الكحول أو يدخنون بشكل مفرط. وسرطان المريء هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم، ويتسبب بوفاة 400 ألف شخص سنوياً، وفقاً للوكالة الدولية لبحوث السرطان. وعادة ما يحدث نتيجة الضرر الذي يلحق بالمريء بسبب الدخان والكحول وارتداد الأحماض.