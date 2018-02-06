خبر سار.. فوائد صحية جمة من السجائر الإلكترونية

أعلن خبراء بريطانيون في مجال الصحة العامة أن استخدام #السجائر_الإلكترونية لا يشكل سوى نذر يسير من المخاطر الصحية للتدخين ويجب تشجيع المدخنين على التحول إليه لجني فوائد صحية جمة.

وفي مراجعة للأدلة المتعلقة بمخاطر السجائر الإلكترونية أوصت إدارة الصحة العامة في إنجلترا بإجرائها، قال الخبراء إن هذا النوع من السجائر قد يساعد بالفعل نحو 20 ألف مدخن بريطاني وربما أكثر على الإقلاع عن التدخين سنوياً.

وجاء في التقرير أنه كان هناك "قدر كبير من سوء الفهم العام" بشأن النيكوتين، إذ يدرك أقل من 10% من الراشدين أن الغالبية العظمى من المخاطر لا يسببها ذلك المركب العضوي.

وذكر أن الأدلة لا تدعم المخاوف من أن السجائر الإلكترونية مدخل إلى تدخين التبغ بين الشبان.

من جانبه، قال أستاذ ومدير قسم تحسين الصحة بإدارة الصحة العامة في إنجلترا، جون نيوتون، إن "مراجعتنا الجديدة تعزز نتيجة مفادها بأن السجائر الإلكترونية لا تشكل سوى قدر بسيط من مخاطر التدخين، إذ تقل أضرارها عنه بنسبة 95% ولها مخاطر ضئيلة على المارة".

وجاء تقرير إدارة الصحة العامة في إنجلترا بعد بحث للأكاديميات الأميركية للعلوم والهندسة والطب بشأن السجائر الإلكترونية. وبعد تلخيص بيانات من مئات الدراسات العلمية، أشار ذلك البحث أيضاً إلى أن السجائر الإلكترونية أقل ضرراً على الأرجح من السجائر التقليدية.

وطالبت إدارة الصحة العامة في إنجلترا المدخنين والسلطات الصحية بالتصرف وفقاً للأدلة الواردة في هذه التقارير الحديثة.