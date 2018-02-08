لعشاق القهوة.. 13 حقيقة مذهلة عن مشروبك المفضل!

تتمتع #القهوة بشعبية واسعة النطاق في كافة أنحاء #العالم، ويبلغ مجموع استهلاكها يومياً 2.25 مليار كوب عالمياً.

فبالنسبة للملايين من الناس، يعد مشروب القهوة أفضل طريقة تبدأ بها يومك لتنعم بالنشاط طوال اليوم، لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فيتميز هذا المشروب رائع المذاق بالعديد من الفوائد الصحية التي قد لا يعرفها كثير منا.

وإليكم فيما يلي 13 فائدة مذهلة للقهوة ستجعل عشاقها يتمسكون بتناولها أكثر وأكثر، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة:

1- مضادة للالتهاب

تحتوي القهوة على مركب كيميائي يسمى البوليفينول وهو يساعد في تقليل الالتهاب بالجسم، كما أن كوبا من قهوتك المفضلة بعد الطعام سيجنبك أي شعور بالانتفاخ أو عدم الراحة.

2- مضادة للأكسدة

أظهرت أبحاث جديدة أن القهوة تعد مصدرا غنيا بالمواد المضادة للاكسدة، الأمر الذي يجعل استهلاكها يوميا أمرا مفيدا جدا للصحة، حيث يقلل من خطر الإصابة بمجموعة واسعة من الأمراض من بينها السرطان.

3- النشاط

كوب قهوتك الصباحية يمنحك النشاط اللازم لتبدأ يومك مستعداً لإنجاز مهامك بكفاءة عالية وذلك بفضل مادة الكافيين المنبهة والموجودة في القهوة أيا كان شكلها سواء قهوة تركية، سريعة التحضير، اسبريسو أو غيرها من أنواع القهوة المختلفة.

4- التخلص من التوتر

رائحة القهوة تخلص جسمك من التوتر والقلق، كما أنها تحسن الانتباه والتركيز، وهذا الأمر يدركه جلياً عشاق القهوة.

5- تنشيط الدورة الدموية

من المعروف أن المشي يوميا يحسن الدورة الدموية، لكن هل تعلم أن القهوة لديها أيضا القدرة على تحسين الدورة الدموية؟ فإذا كنت تبحث عن أسباب لشرب القهوة، فلن تجد أعظم من هذا السبب.

6- تعزيز القدرات البدنية

أظهرت الأبحاث أن الكافيين يلعب دورا رئيسيا في توفير الطاقة لتحسين الأداء البدني، فالقهوة يمكن أن تساعد الرياضيين على تأدية التمارين بشكل أفضل. كما أنها تقلل من آلام العضلات بعد ممارسة الرياضة.

7- منعدمة السعرات الحرارية

إذا كنت قلقا بشأن استهلاك السعرات الحرارية والكربوهيدرات، فإليك المفاجأة فالقهوة الخالية من السكر والحليب لا تحتوي على سعرات حرارية على الإطلاق.

8- علاج الصداع

أكدت الأبحاث أن فنجاناً من القهوة يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الصداع النصفي أوحتى علاجه تماما إذا تم تناوله مع بداية الصداع. وذلك لأن الكافيين يساعد في التخلص من الآثار المؤلمة لتمدد الأوعية الدموية المسببة للصداع.

9- تحسين القدرات المعرفية

تعمل الفهوة على تحسين القدرات المعرفية ومهارات الذاكرة مما يقلل فرص الإصابة بالأمراض العصبية، وغيرها من الأمراض المتعلقة بالذاكرة.

10- حرق الدهون

تعمل القهوة على تعزيزعملية التمثيل الغذائي للجسم بنسبة تتراوح بين 3 إلى 11% مما يمنحك الطاقة اللازمة مع زيادة معدل حرق الدهون بالجسم.

11- حماية البشرة

لأنها غنية بمضادات الأكسدة، تحافظ القهوة على بشرتك من أضرار العوامل الخارجية الضارة مثل الأشعة فوق البنفسجية، والتي يمكن أن تؤثر على خلايا الجلد وتسبب تلفها.

12- مجموعة متنوعة من الفيتامينات

تقدم القهوة مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية وذلك لاحتوائها على فيتامينات هامة للجسم، كفيتامين B2، والذي يعزز عملية التمثيل الغذائي ويوفر الطاقة، وفيتامين B5 الذي يساعد على تخفيف التوتر ويحسن صحة القلب والجلد.

13- تحسين المزاج

يساعد الكافيين الموجود في القهوة على تحفيز الجهاز العصبي المركزي وزيادة إفراز السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين وهي ناقلات عصبية تساعد في تحسين الحالة المزاجية.