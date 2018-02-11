9 وصفات "مجربة" تجنبك الإصابة بمرض السكري

أصبحت كلمة "السكري" من الكلمات الشائعة في عالمنا، ليس في منطقتنا العربية فقط بل في العالم أجمع، حيث إن مرض السكري أصبح من الأمراض الأكثر شيوعاً بين البشر.

فلا توجد أسرة ليس فيها مريض بالسكري.. وقد أشارت الإحصاءات إلى أن عدد المصابين بمرض السكري قد ارتفع من 108 ملايين في عام 1980 إلى نحو 422 مليوناً في عام 2014. فما بالك بعام 2018!

وكما يعرف معظمنا، فإن مرض السكري ما هو إلا خلل في التمثيل الغذائي بالجسم، حيث يفشل الجسم في إنتاج كمية كافية من الأنسولين، ومن ثم يرتفع معدل السكر في الدم لدرجة كبيرة تتخطى النسب الطبيعية.

وعندما يرتفع معدل السكر في الدم، تظهر بعض الأعراض مثل الشعور بالإرهاق والتبول كثيراً وضعف المناعة وبطء التئام الجروح وغيرها من الأعراض.

ومرض السكري من الأمراض التي لا يوجد لها علاج، إلا أنه يمكن أن تتم السيطرة على أعراضه والتخفيف منها.

وبحسب ما ورد في موقع "بولدسكاي"، المعني بشؤون الصحة، فهناك عدة نصائح يمكن أن تجنبك الإصابة بمرض السكري، وذلك إذا لم يكن المرض وراثياً في العائلة (ففي هذه الحالة لا يمكن تجنب الإصابة بالمرض)، ومن هذه النصائح:

1) الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم BMI

الكثير من الدراسات قد أثبتت أن الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم (Bpdy Mass Index BMI) هي إحدى أهم الطرق لتجنب الإصابة بالعديد من الأمراض، لاسيما السكري. فالتحكم في اكتساب أو فقدان الوزن عن طريق اتباع أسلوب حياة صحي، قد يجنبك الإصابة بمرض السكري بنسبة 70% على الأقل.

2) أكثر من تناول السلاطة

يجب أن تتناول صحناً من السلطة، ولو مرة واحدة يومياً، على أن يحتوي على الأوراق الخضراء والخضراوات مثل الجزر والخيار والخس والطمام والثوم والبصل وغيرها، وذلك قبل وجبة الغذاء أو العشاء. ويمكنك إضافة ملعقة من الخل إلى السلطة، لأن الخل يقلل من امتصاص الجسم للسكر.

3) اعتمد المشي أسلوباً لحياتك

فكما ينصح الأطباء، فإن ممارسة الرياضة من الأشياء الهامة جداً لضمان الحصول على جسم سليم ووزن مثالي. وفي محاولة لتجنب الإصابة بمرض السكري على الأخص، عليك باعتماد المشي أسلوباً للحياة. فإذا استطعت أن تمارس المشي لمدة 40 دقيقة يومياً، فإن ذلك سيضمن لك معدل تمثيل غذائي سليم ومستوى أنسولين جيد كاف لمنع مرض السكري من الاقتراب.

4) تناول الحبوب الكاملة

تأكد أن نظامك الغذائي يحتوي على الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير والأرز البني، وغيرها خاصة بوجبة الفطور. فالحبوب الكاملة غنية بالعناصر الغذائية المفيدة، خاصة الألياف التي تخفض مستوى السكر في الجسم طبيعياً. كما أن الألياف تقي من الإمساك وتخفض ضغط الدم المرتفع.

5) اشرب القهوة

بالرغم من أن تناول القهوة يحيطه العديد من الجدل، بين فوائدها ومضارها، إلا أن العديد من الدراسات البحثية قد أثبتت أن تناول فنجانين من القهوة يومياً يقلل نسبة الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بحوالي 29%، وذلك بفضل مضادات الأكسدة الموجودة بالقهوة. وطبعاً يجب تناول القهوة بدون سكر.

6) ابتعد عن الوجبات السريعة

إن الإكثار من تناول الوجبات السريعة والمعلبة، ومن ضمنها البطاطس المحمرة والبيتزا والبرغر والمقانق وغيرها تتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض مثل السمنة وارتفاع الكوليسترول ومشاكل القلب والخلل المرتبط بعملية الهضم. كما أن هذه الأطعمة تتسبب في حدوث اضطرابات في مستوى الأنسولين في الجسم، مما يعرض الشخص للإصابة بمرض السكري.

7) اعتمد على القرفة

إن إضافة القليل من مسحوق القرفة إلى طعامك بصفة يومية يقلل نسبة الإصابة بمرض السكري بحوالي 48%، حيث إن الدراسات قد أثبتت أن القرفة تقلل من الكوليستيرول العالي كما أنها تقلل مستوى الغليسيرايد الثلاثي، وعندما يتم التحكم بهذين العنصرين، يتم التحكم بمستوى السكر في الدم.

8) ابتعد عن التوتر

التوتر هو المسبب للعديد من الأمراض، ومنها السكري، لذا حاول التحكم في مستوى التوتر الذي تشعر به، سواء أثناء العمل أو في حياتك اليومية بشكل عام، وإلا أصبحت معرضاً للإصابة بالسكري. فلتجرب أساليب التهدئة كاليوغا مثلاً، لتحمي نفسك.

9) أقلع عن التدخين

التدخين أيضاً من العادات السيئة التي تؤدي للإصابة بالعديد من الأمراض، أبرزها السرطان والسكري. لذا فلتبدأ من اليوم ولتقلع عن هذه العادة السيئة التي تعرض حياتك للخطر.