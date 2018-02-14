لصحة أطفالكم.. احذروا هذه الوضعية لجلوسهم أمام التلفاز

يتسمر الأطفال أمام التلفاز غير آبهين بطريقة جلوسهم أو المسافة الفاصلة بينهم وبين الجهاز المفضل إليهم لمتابعة رسومهم المتحركة.

وهناك الكثير من المحاذير في مشاهدة الأطفال للتلفزيون، خصوصا في سن مبكرة، إضافة إلى الزمن الذي يقضونه.

وفي هذا الصدد، كشف الخبراء مؤخراً أن جلوس الطفل بوضعية حرف (W) أمام شاشة التلفاز قد يكون أمراً مثيراً للقلق، وفي هذه الوضعية تكون مؤخرة الطفل ملامسة للأرض بينما يباعد بين قدميه ثانياً إياهما تحت جسمه، والسبب في ذلك أن هذه الوضعية قد تسبب للطفل آلاماً مزمنة مع تقدمه في العمر.

ولوقت طويل كان العلماء يظنون أن هذه الوضعية قد تسبب للطفل آلاماً في مفاصل وأربطة وعظام القدمين، ليأتي رأي شبه مؤكد مؤخراً على صحة هذه الفرضية من أطباء عظام بريطانيين، إذ رجحوا أن هذه الوضعية بالفعل قد تضع عظام النصف السفلي من الجسم - مثل الوركين والركبتين - تحت ضغط قد يحول دون مرورها بالنمو الطبيعي، كما أن اتخاذ الطفل لهذه الوضعية ولوقت طويل في كل مرة يشاهد فيها التلفاز أو يجلس فيها للعب، قد يحدث تمدداً ضاراً في المفاصل، كما أنه قد يضعف من عضلات المؤخرة.

ومع أن هذه الوضعية قد تبدو مفضلة عند الكثير من الأطفال، إلا أن على الأهل تحفيزهم لمحاولة تغييرها ونسيانها تدريجياً إن أمكن واتخاذ وضعيات بديلة أكثر أماناً أثناء مشاهدتهم للتلفاز.

وأصدر الأطباء توصيات بشأن وضعيات جلوس بديلة قد تكون أكثر أماناً لطفلك.

إلى ذلك يرجح أطباء في الولايات المتحدة الأميركية أن وضعية (W)، قد لا تكون مضرة بالطفل بل هي وضعية طبيعية، ولكنهم حذروا الآباء من أن شعور الطفل بأي ألم في المفاصل أو الوركين أو القدمين قد يكون مؤشراً على خطر يحدق بالطفل، ويجب أن يتم فحصه من قبل مختص وبسرعة.