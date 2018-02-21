انتبه! 8 مشاكل صحية تخبرك بها عيناك

لطالما سمعنا أن العين هي نافذة الروح، ولا ندري لمن تنسب هذه العبارة الشهيرة، لكن حالياً وبعد دراسات مستفيضة أصبح بإمكاننا أن نجزم أن العينين مرآة لصحتنا ونافذة نتعرف من خلالها على مشاكلنا الصحية وذلك من خلال بعض المؤشرات التي قد تكون دليلاً على وجود مشكلة صحية.

وإليكم فيما يلي 8 علامات قد تظهر على عينيك وتخفي وراءها عددا من المشاكل الصحية، حسب ما جاء في موقع "ديلي هيلث" المعني بالصحة:

1- دمامل الجفون

إذا كنت ممن يعانون من دمامل الجفون المؤلمة باستمرار والتي تظهر بسبب انسدادا الغدة الدهنية للعين، فعليك باستشارة الطبيب حال عدم زوالها بسرعة، حيث عادة لا يزيد وجودها عن بضعة أيام، لأن عدم زوالها قد يكون مؤشرا على الإصابة بنوع نادر من السرطان.

2- تساقط شعر الحواجب

هناك أسباب كثيرة لفقدان شعر الحاجب مثل الشيخوخة، والإجهاد، وداء الثعلبة ويمكن أن يكون لسبب آخر، وهناك أيضاً سبب خطير لذلك وهو القصور في أداء الغدة الدرقية أو نقص حاد في إفراز هرمونات الغدة الدرقية فمن الأفضل زيارة الطبيب للتحقق من ذلك حال ملاحظة تساقط شعر الحواجب باستمرار.

3- ضبابية الرؤية

تتطلب طبيعة عصرنا الحاضر المكوث لفترات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر والهواتف النقالة مما يسبب إجهاد العينين والحرقة أو حتى عدم وضوح الرؤية، فإذا كنت تعاني من مثل هذه الأعراض فعليك إذاً بزيارة الطبيب لوجود حل لذلك قبل تفاقم المشكلة.

4- البقع العمياء

من المخيف جداً أن تلاحظ بقعاً عمياء أثناء الرؤية أي انعدام الرؤية في زوايا معينة، وغالباً ما يكون ذلك مؤشراً للإصابة بالصداع النصفي الذي يتبع هذا العرض مباشرة في أغلب الأحيان، وبالطبع عليك زيارة الطبيب إذا شعرت بذلك يوماً.

5- انتفاخ العين

في كثير من الأحيان نشعر بأن رؤيتنا تضعف فلذلك نقوم بفركها أو غلقها و فتحها عدة مرات فإذا بالرؤية واضحة مجددًا ولكن إذا لاحظت تضخما أو انتفاخا في عينك فإن هذا يمكن أن يكون من أعراض مرض الغدة الدرقية حيث تكون مفرطة النشاط.

6- اصفرار العين

في معظم الأحيان، يعتبر اصفرار بياض العين دليلاً قاطعاً على مشكلة في الكبد.

7- الرؤية الغائمة لمرضى السكري

يتعين على مرضى السكري الاهتمام بصحتهم، وتعد الرؤية أحد أهم الأشياء التي يتوجب عليهم مراقبتها، حيث يعد اعتلال شبكية العين من أهم المشاكل التي تواجه مرضى السكري حال عدم التزامهم بتعليمات الطبيب.

ويحدث هذا الاعتلال نتيجة أضرار تلحق بالأوعية الدموية في الأنسجة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين (شبكية العين)، مما يؤثر على الأوعية الدموية للعين مسبباً العمى في بعض الحالات.

8- فقدان الرؤية

يعتبر أي تغيير في الرؤية جرس إنذار يتطلب القلق، فإذا لاحظت للحظة ضعفا في النظر أو ضبابية أو رؤية غير واضحة عليك الذهاب للطبيب فورا.