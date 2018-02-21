لعلاج حب الشباب... إليكم هذا الزيت السحري!

يعاني معظم الشباب من الجنسين في مرحلة المراهقة من مشكلة #حب_الشباب نتيجة للتغييرات الهرمونية بالجسم، ويظهر عادة في الوجه نتيجة انسداد المسام وتراكم التراب والغبار على الوجه من دون الاهتمام بالتنظيف الروتيني اليومي.

وتتضرر عادة الفتيات من هذه الحبوب المزعجة بشكل أكبر من الشباب الأمر الذي يدفعهن لزيارة طبيب الأمراض الجلدية والذي يصف لهن علاجات تقضي على #البكتيريا المسببة للحبوب لكنها تسبب جفافاً في الجلد، هذا بالإضافة إلى أنها تستغرق وقتاً طويلاً في القضاء على البثور تماماً.

أما الطبيعة، فلها رأي آخر في هذا الموضوع، حيث أثبتت الدراسات أن زيت فيتامين C يقضي تماماً على حب الشباب في وقت وجيز ودون أية آثار جانبية، وذلك بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والتي تساعد على تدمير البكتيريا المسببة للمشكلة، كما أنه يساعد على إزالة الأوساخ من سطح #الجلد.

وإليكم فيما يلي 7 فوائد مذهلة لزيت فيتامين Cعلى البشرة، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة:

1- تنظيف وتطهير الجلد

بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا يساعد زيت فيتامين C على التخلص من البكتيريا المسببة للبثور وتطهير الجلد.

2- المساعدة على شفاء الجلد

يساعد فيتامينC الجسم على الشفاء من أية #التهابات، حيث يساعد في إصلاح الجلد وسرعة التئام الأماكن المتضررة من البثور.

3- مانع لانسداد المسام

يعتبر زيت فيتامينC نعمة للبشرة المعرضة للإصابة بحب الشباب، فهو يحافظ على المسام ويمنع انسدادها مما يحول دون تكون البثور المزعجة.

4- تخفيف الالتهابات

الاحمرار الناجم عن حب الشباب هو عبارة عن الدم الذي يمر من خلال الشعيرات الدموية إلى سطح الجلد، وزيت فيتامين C يقلل من كمية الدم المتدفقة لسطح الجلد وبالتالي يقلل من الاحمرار المصاحب للبثور.

5- سهل الامتصاص

نظراً لسهولة امتصاصه في الجلد، يعمل زيت فيتامين C بفاعلية وسرعة مذهلة في القضاء على حب الشباب.

6- تقليل إفراز الدهون

يعمل زيت فيتامين C على التقليل من إفراز الدهون على #البشرة، ما يحول دون تكون البثور المزعجة للشباب.

7- القضاء على البقع الداكنة

يساعد زيت فيتامين C في القضاء على البقع الداكنة التي تخلفها حبوب الشباب والتي تستغرق وقتاً طويلا حتى تتلاشى بالكريمات والأدوية التقليدية.