حبة واحدة من هذا الدواء تقضي على الإنفلونزا في 24 ساعة

طُرح في اليابان #عقار_طبي_جديد_يقتل_فيروس_الإنفلونزا المزعج في 24 ساعة فقط.

وقد يطرح عقار " #أكسوفلوزا " الذي أقرته وزارة الصحة اليابانية كمنتج تجاري في الأسواق المحلية الأميركية العام المقبل، رغم حاجتهم الماسة لعقار فعال وسريع في ظل موسم الإنفلونزا الذي حصد عشرات الأرواح وانتشرت عدواه في 48 ولاية.

وما جعل الشركة المنتجة لعقار الأكسوفلوزا تتباهى بإنجازها الجديد هو مميزاته التي ستنافس عقار التاميفلو السويسري الذي يعالج مرض الإنفلونزا، فالجرعة أقل ولا تتعدى الحبة الواحدة التي يتناولها مصاب الإنفلونزا، فيما يتوجب تناول حبتين يوميا من عقار التاميفلو لـ5 أيام، وهي مدة الفترة العلاجية الواجب الالتزام بها.

وبينما يقضي عقار الأكسوفلوزا في غضون 24 ساعة، يستغرق الأمر 3 أيام مع العقار الآخر، لكن في العقارين تبقى المدة نفسها في التخلص من أعراض الإنفلونزا، لكن الوصفة السحرية في الدواء الياباني تمكن في آلية عمله على تقصي أثر الإنزيم، الذي يساهم في تكاثر الفيروس، وبالتالي وقفه.