أرجوك.. لا تتناول هذه الأطعمة بعد انتهاء صلاحيتها أبدا!

هل تناولت من قبل أية أطعمة بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها؟

إذا كانت إجابتك "نعم"، فرجاء اقرأ هذا المقال أولاً قبل الإقدام على ذلك مرة ثانية!

فالكثيرون يشعرون بضيق حين يضطرون للتخلص من أية أطعمة أو مشروبات بعد انتهاء صلاحيتها. فبالرغم من أن هناك الكثير من الأطعمة والمشروبات، المعلبة أو المصنعة، التي تمتد فترات صلاحيتها لمدد طويلة، إلا أن هناك بعض الأطعمة الأخرى التي يجب أن يتم تناولها وهي طازجة، وإذا تم تناولها عقب انتهاء صلاحيتها، فإن ذلك قد يتسبب في أضرار خطيرة للجسم.

وعلى ذمة موقع "بولدسكاي"، المعني بالشؤون الصحية، فإن تلك الأطعمة التي قد تضرك إذا ما تناولتها بعد انتهاء صلاحيتها تشمل:

1) الفراولة والتوت البري

فهذه المنتجات يجب أن يتم تناولها طازجة، فهي تحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة، كما أنها تحتوي على طفيل يسمى "سيكلوسبوراCyclospora " الذي يسبب الانتفاخ، والقيء والإسهال وبعض الأعراض الشبيهة بالأنفلونزا. فلا تتناول حبات الفراولة وأنواع التوت البري المختلفة أبداً وهي فاسدة.

2) المحار

تخرج من المحار رائحة كريهة حين تفسد، لذا لا يجب تناوله أبداً في حال انبعثت منه تلك الرائحة، وذلك لأنه في ذلك الوقت يحتوي على بكتيريا تسمى "فيبرو فالنيفيكاسVibro vulnificus ". إذا ما تم تناول المحار الفاسد، فإن ذلك يسبب القيء والإسهال وآلام المعدة والحمى والرعشة. وفي الحالات الأسوأ، فقد يسبب نوعا من عدوى الدم.

3) الجبن

هناك نوعان من الجبن – القاسي واللين. فالجبن القاسي يمكن تناوله، حتى إذا تكونت طبقة فاسدة من العفن على سطحه، ففي هذه الحالة يمكن إزالة تلك الطبقة بالسكين ولا ضرر من تناول الجبن، حيث إن العفن لا يتسرب إلى الداخل. أما الجبن اللين، فلا يجب تناوله بعد تكون طبقة العفن، حيث إن البكتيريا الضارة تتسرب بسهولة إلى قلب الجبن مسببة الأمراض.

4) اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء تحتوي على الـ"سالمونيللاSalmonella " والـ"إيكولايE.coli " وأنواع أخرى من البكتيريا المسببة للأمراض. وهذه البكتيريا عادة ما يتم القضاء عليها بالطهي الجيد، لكن يجب التأكد من استهلاك اللحوم وهي طازجة وقبل انتهاء صلاحيتها، حتى لا تتكاثر البكتيريا.

5) الدجاج

عادة لا يفسد الدجاج إذا ما تم تخزينه بالطريقة الصحية السليمة، إلا أن لحوم الدجاج في العادة تحتوي على بكتيريا الـ"إيكولايE.coli "، وإذا تم تخزينها لمدة طويلة تمتد لشهور، فإن البكتيريا ستبدأ في التكاثر، مما قد يسبب التسمم وقت تناولها، حتى بعد الطهي.

6) الربيان

الربيان يمثل تربة خصبة لنمو البكتيريا، لذا يجب طهيه وهو طازج وتناوله على الفور. فإذا تناولت الربيان بعد انتهاء صلاحيته، فإن ذلك قد يسبب لك التسمم. ويمكنك بسهوله اكتشاف ما إذا كان الربيان طازجا أو فاسدا عن طريق رائحته. فالربيان الفاسد تنبعث منه رائحة كريهة.

7) اللحوم المصنعة

ينصح الأطباء وخبراء التغذية بالتخلص من اللحوم المصنعة، بعد 5 أيام من فتحها، لذا يجب تناولها في أسرع وقت بعد شرائها.

8) البيض

يمكن بسهولة اكتشاف الفرق بين البيض الطازج والفاسد عن طريق خطوة بسيطة، وهي بوضع البيض في وعاء به ماء بارد. فإذا غطست البيضة في الماء، فإنها جيدة وطازجة، أما إذا طفت على السطح، فإنها فاسدة وغير صالحة.

9) الحليب

إذا ما تركت عبوة الحليب المفتوحة خارج الثلاجة في جو دافئ فإن ذلك يتسبب بفساد الحليب، مما قد يؤدي إلى مشاكل بالمعدة بعد شربه. لذا يجب التأكد من شرب الحليب قبل انتهاء فترة صلاحيته المدونة على العبوة، بشرط الاحتفاظ به في الثلاجة.